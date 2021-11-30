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Omicron varyantı vakalarının yüzde 81'i hafif semptomlar yaşıyor
Doktorlar, ilk kez Güney Afrika'da görülen Omicron varyantının hafif semptomlar gösterdiğini ve genellikle evde tedavi edilebilir olduğunu ifade etti. Dr. Pillay, vakaların yüzde 81’inin hastalığı hafif geçirdiğini dile getirdi.
Omicron varyantı vakalarının yüzde 81'i hafif semptomlar yaşıyor
30 Kasım 2021 15:28 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-  Güney Afrika’nın Gauteng eyaletinden Dr. Unben Pillay, Omicron varyantının hastalarda çoğunlukla hafif semptomlarla kendini gösterdiğini ifade etti.

Son 10 gün içinde vakaların büyük oranda arttığını dile getiren Pillay, vakaların yüzde 81’inin hafif geçtiğini, gribe benzer semptomlar yaşandığını ve bu semptomların kuru öksürük, ateş, gece terlemesi ve vücut ağrısı olduğunu söyledi.

Bu hastaların çoğunun da evde tedavi edildiğini ifade ederek aşılamanın önemini vurgulayan Pillay, “Hastaneye yatışlarda henüz herhangi bir artış görmedik ancak varyantın hastaneye yatışa etkisi genellikle teyit edilen vakalardan birkaç gün sonra belli olur” dedi.

Anahtar Kelimeler:

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