Omicron'a karşı burun spreyi geliştirildi: Virüsü 8 saat boyunca etkisiz hale getiriyor

Yeni bir burun spreyi tedavisi, yüksek riskli kişilere kısa bir süre için Covid-19 karşı bağışıklık kazandırabilir. Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilmekte olan tedavi, laboratuvar çalışmalarında corona virüs enfeksiyonunu sekiz saate kadar bloke etti.

Araştırmacılar, burun spreyinin bağışıklığı baskılanmış hastalar ve Covid-19’a karşı ciddi güvenlik açıkları olan diğer kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlandığını belirtti.

Tüm varyantlara karşı iyi bir performans gösterdi

Spreyin, corona virüsün burunda çoğalmasını engelleyerek çalıştığı ve Omicron'a karşı daha az etkili olan popüler monoklonal antikor tedavilerinin aksine, tüm varyantlara karşı iyi performans gösterdiği açıklandı.

Bununla birlikte, burun spreyi tedavisi aşıların yerini alamasa da, ekstra bağışıklık korumasına ihtiyaç duyanlar için faydalı olabilir ve gelecekteki diğer tedaviler için bir temel oluşturabilir.

Bağışıklığı baskılanmış kişilere yardımcı olabilir

Bağışıklığı baskılanmış kişiler kanser tedavisi, organ nakli, HIV enfeksiyonları ve diğer koşullar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayan insanları içeriyor. Bu ikişiler şiddetli Covid-19 semptomlarına karşı oldukça savunmasız durumda bulunuyor ve tipik aşılar, corona virüse karşı etkili bir şekilde korunmak için bağışıklık sistemlerine yeterince destek vermeyebilir.

Aşılara ek olarak, birçok araştırmacı şimdi özellikle bağışıklığı baskılanmış kişiler için aşıyı destekleyebilecek diğer tedavileri araştırıyor. Bu kapsamda, geçen Aralık ayında Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), AstraZeneca tarafından yüksek riskli hastalarda Covid-19 enfeksiyonunu önlemek için tasarlanmış bir monoklonal antikor tedavisine izin verdi. Burun spreyi tedavisi de bu hastalar için faydalı bir seçenek olabilir.

"Aşı değil, aşı için tamamlayıcı"

Helsinki Üniversitesi'nde virolog ve çalışmanın baş yazarı olan Kalle Saksela, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Burun spreyi koruyucu bir tedavi yöntemidir. Ancak, bu bir aşı değildir ve aşılara alternatif olması amaçlanmamıştır. Daha ziyade yüksek riskli durumlarda aşılanmış bireylere ve özellikle bağışıklığı baskılanmış kişilere ek koruma sağlamak için aşılamayı tamamlamak içindir. Örneğin, immünosupresif tedavi görenlere uygulanabilir” dedi.

Diğer taraftan, sprey, burun içindeki dokunun corona virüsün çoğalması için en önemli nokta olduğunu gösteren önceki araştırmalardan yola çıkılarak geliştirildi. Burunda çoğaldıktan sonra corona virüs solunum yolu yoluyla akciğerlere ileriyor ve burada daha şiddetli semptomlara neden oluyor. Covid-19 antikorlarının doğrudan buruna gönderilmesi, virüsün hastalığın olası en erken evresinde çoğalmasını durdurabiliyor.

Corona virüsün değişmeyen bir parçasından üretildi

Finlandiyalı araştırmacılarının tedavisi, monoklonal antikorlara benzer bir tür laboratuvar yapımı antikor kullanıyor. Ancak, monoklonal antikorların aksine tedavide kullanılan bağışıklık sistemi partikülleri daha küçük ve çok yönlü..Bu antikorların, farklı varyantlar ve viral suşlar arasında neredeyse hiç değişmeyen bir corona virüs parçasından üretildiği aktarıldı.

Öte yandan, burun spreyinin Covid-19'u nötralize etme potansiyelini artırmak için araştırmacılar bu antikorlardan üçünü tek bir ilaçta bir araya getirdiler. Araştırmacılar, ilaçlarını ilk olarak, corona virüsü taklit eden laboratuvar yapımı virüsler olan psödovirüslere karşı test etti. Bu testte ilaç, orijinal Wuhan suşunda ve Beta, Delta ve Omicron varyantlarında viral replikasyonu durdurabildi.

Daha sonra, araştırmacılar ilacı hücre kültüründe insan hücrelerine karşı test etti. Bir kez daha, birkaç farklı corona virüs varyantını etkisiz hale getirmeyi başardı.

Son olarak, araştırmacılar ilacı farelerde test ettiler. Tedavi görmeyen fareler arasında corona virüs burun boşluklarından, solunum yollarından ve akciğerlerinden yayıldı.

Ancak, burun spreyi yapılan fareler arasında corona virüs hiç yayılmadı.

Çalışmanın yazarları, “Fareler tamamen viral antijenden arındı ve semptom göstermedi” diye yazdı.