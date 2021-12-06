Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'u tespit eden doktor, yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı
Omicron varyantını tespit eden doktor, yeni varyantta görülen yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı.
Omicron'u tespit eden doktor, yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı
06 Aralık 2021 13:40 - cumhuriyet.com.tr
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Omicron varyantı gün geçtikçe dünyaya yayılıyor.  İlk olarak Güney Afrika'da görülmesinin ardından şimdiden 38 ülkeye yayılan Omicron varyantı ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron'un dünyada baskın varyant haline geleceği belirtiliyor.

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

BBC'nin haberine, Omicron vakalarında Delta varyantı ile enfekte olan Covid-19 hastalarında gördüklerinden biraz farklı olan 'olağandışı semptomlar' ile karşılaştıklarının altını çizen Coetzee, yeni semptomu açıkladı.

'Boğazda kaşıntı hissi'

Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı.

Coetzee, tedavi ettiği hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunu açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti olagan disi semptom yeni varyant semptom

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.