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Ön yargı virüsü geçti, Çinli genç İtalya'da eylem yaptı
İtalya'da Çinli bir genç, koronavirüsünün hızla yayılmasının ardından insanların Çin halkına karşı ön yargılarını kırma amacıyla eylem yaptı
Ön yargı virüsü geçti, Çinli genç İtalya'da eylem yaptı
07 Şubat 2020 - İHA
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ROMA  - İtalya'nın Floransa kentinde İtalyan-Çin Gençlik Birliği Başkan Yardımcısı olan Massimiliano Martigli Jiang, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün hızla yayılmasından sonra Çin halkına karşı artan ön yargıyı protesto etmek için kentteki kalabalık bir caddede eylem yaptı. Maske takan Jiang, "Ben virüs değilim, insanım. Ön yargıyı ortadan kaldır" yazılı pankartla çevredekilerin dikkatini çekmeye çalıştı. Jiang'ın protestosuna kayıtsız kalmayan birçok kişi de endişelerini ifade etmek için gence sarılarak karşılık verdi.

Öte yandan Çin halkına karşı olan ön yargıyı kırmayı hedeflediğini belirten Jiang'ın o anları sosyal medyada paylaşmasıyla görüntüler viral oldu.

Anahtar Kelimeler:

italya koronavirus on yargiyi

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