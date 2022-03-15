Önce hayata sonra 14 Mart'ta da çok sevdiği müziğe döndü; Ata Demirer ile sahne aldı

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, pandeminin ilk günlerinde koronavirüse yakalandı. Değil aşı, henüz nasıl bir tedavi uygulanacağı, hastalığın nasıl seyredeceğinin bile bilinmediği o korkutucu günlerde, kendi servisinde tedavi altına alınan Dr. Köse, birkaç gün içinde daha da ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı ve entübe edildi. Yoğun bakımdayken 6 dakika kalbi durdu, mide kanaması geçirdi, virüs beyninde dahi tutuluma neden oldu.

Meslektaşlarının inanılmaz çabalarıyla yeniden hayata döndürülen Dr. Köse, adeta "tıbbın mucizesi" olarak 45 gün sonra hastaneden sağ salim taburcu oldu. Hastalığın etkileri yüzünden 28 yıldır bir gün bile ara vermediği mesleğinden, tam 4 ay uzak kaldı. Ameliyatlara neredeyse bir yıl sonra başlayabildi; şimdi, o kötü günlerin ikinci yıl dönümünde, "başaramam" dediği bir şeyi daha başardı ve çok sevdiği müzik hayatına geri döndü. Meslektaşlarıyla kurdukları "Ayda1Detoks" grubu ile iki yıl sonra ilk kez, tam da 14 Mart Tıp Bayramı'nda ünlü komedyen Ata Demirer ile aynı sahneyi paylaştılar.

"Arkadaşlarım yeniden çalalım dediklerinde yapamam demiştim"

Yaşadığı kötü günleri geride bıraktıktan sonra "bir daha çalamam dediği gitarı ile bir de konser veren Dr. Selçuk Köse ise o günleri şöyle özetledi:

"Hastalığın belirtileri, etkeni, tedavisi, hiçbir şey bilinmiyordu. Türkiye'deki ilk hastalardan biri oldum. Çok ağır atlattım Kovid'i. Çok şükür ki sağlığıma kavuştum, mesleğime döndüm. Aradan 2 yıl geçti, yapamam dedim, çalamam dediğim gitarı da çalmaya başladım. Bu da benim için büyük bir aşama oldu. Aslında işimi yapabilmem, cerrahi yapabilmem benim için çok önemliydi. Onu başardım. Ama müzikte bu kadar kendime güvenmiyordum. Arkadaşlarım bana yeniden sahneye çıkmayı ilk teklif ettiğinde yapamayacağımı söyledim. Hüseyin Yıldırımoğlu beni ikna etmek için çok uğraştı. Aylarca egzersiz yaptım gitar çalabilmek için. İlk kez 14 Mart'ta sahne alabilmek de benim için çok özel oldu. Çünkü tüm hekim arkadaşlarımın, tıp camiasının önemli bir günü. Bugün bayram günü, benim için de ayrıca çok önemli bir gün oldu. Bugün tekrar müziğe kavuştum, 14 Mart'ta yeniden bir konser verebildim."

"Beni meslektaşlarım hayata döndürdü"

Hastalığı o kadar ağır atlattıktan sonra bu aşamaya gelebilmiş olduğuna bazen hala inanamadığını da söyleyen Dr. Köse, "Bu kadar büyük bir yol kat edebildiğim için kendimle gurur duyuyorum ama en çok da beni bu hale getiren meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Hekimlik böyle bir şey. Biz hastalar olarak o yatakta yattığımız zaman bazı şeyleri görmeyebiliyoruz, ne kadar çaba harcandığını bilmiyoruz. Bizler için neler yapıldığını bilmiyoruz. Ama ben bunların hepsini teorik olarak biliyordum zaten. O yüzden de hepsine, bütün sağlık çalışanı arkadaşlarıma ayrı ayrı minnettarım" dedi.

Çatal kaşık dahi tutamadığı günlerden konser sahnesine

İlk aylarda çatal kaşık dahi tutamadığını anlatan Dr. Köse, aylar süren yoğun fizik tedavi egzersizleri ile eski gücüne kavuşabildiğini anlatarak sözlerini şöyle noktaladı:

"Elimde çatal kaşık tutamayacak durumdayken şimdi bistüri tutuyorum, pense tutuyorum ve ameliyata giriyorum. Pena tutuyorum, gitar çalıyorum. Bu aşamaya gelebilmek gerçekten kolay olmadı. Çok uzun bir süre tedavi gördüm. Hastanede belki 45 gün yattım ama fizyoterapiler, egzersizlerim 6 ay, hatta 1 yıla kadar uzadı. Evde kendi kendime de yaptım egzersizlerimi. Ancak o şekilde ameliyatlarıma ve gitar çalmaya dönebildim. Pandemi bitmedi. Çünkü yoğun bakımlarda hala hasta görüyoruz. Hastalık sadece aşılama vasıtasıyla kontrol altına alınabildi ama hala önlemlerimizi almaya devam etmeliyiz. Özellikle altta yatan ağır bir hastalığımız varsa, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, akciğer hastalıkları gibi, mutlaka aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor. Maske ve mesafeye hala dikkat etmek zorundayız."

"O olmadığı için 2 yıl sahne almadık"

Organ bağışı farkındalığı için çalışan Hayata Bağış Derneği'nin 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlediği özel gece, tüm sağlıkçılar ve organ bağışı bekleyen 30 bin hasta yararına yapıldı. Doktor ve organ nakli koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun üyelerinden Hüseyin Yıldırımoğlu, "Bu konseri grubumuzda gitarist olarak yer alan ve pandeminin başında yakalandığı Kovid hastalığı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda hayat mücadelesi verdikten sonra bugün tekrar aramıza katılan Dr. Selçuk Köse ve tüm sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz" dedi.

Dr. Köse'nin yeniden gitar çalabilecek hale gelebilmesi için 2 yıl sahneye ara verdiklerini ve onun iyileşmesini beklediklerini söyledi.

Geceye katılan Ata Demirer ise Ayda1Detoks grubu ile iki parça seslendirerek organ bağışı için de destek istedi: "Aileler için çok zor zahmetli bir süreç. Organ bağışı umut yeşerten bir durum. Bu kadar şahane bir iş yaptığınız için harika ve süper insanlarsınız." Gecenin finalinde Prof. Dr. Adnan Sayar, üzerinde 'Dr. Ata Demirer' yazan bir doktor önlüğünü Ata Demirer'e giydirerek "Sizi fahri doktor ve organ bağış destekçisi ilan ediyorum" dedi.