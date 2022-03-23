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Önce müdahale ettiği hastayı öldürdü; sonra doktoru silahla tehdit etti
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Zanlının, hastanede doktorun müdahale ettiği yaralıyı silahla ateş ederek öldürdüğü, doktoru babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği öne sürüldü
Önce müdahale ettiği hastayı öldürdü; sonra doktoru silahla tehdit etti
23 Mart 2022 11:34 - AA İbrahim Yetkin - Enver Furkan Çelebioğlu
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında iki grup arasında alacak verecek melesinden tartışma çıktı.

Tartışma iş yerinin çıkışında kavgaya dönüşünce, K.T. M.A. ve Ş.Ö. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. N.T, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'ye silahla ateş ederek öldürdüğü, doktoru babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği iddia edildi.

Durumları ağır olan K.T. ve M.A. sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. silahla hafif yaralandı. N.T. ve Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. gözaltına alındı.

İki tabanca, bir pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:

konya kadihani doktor mudahale tehdit

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People
2
1) Devrimci Derviş (Nevroloji Toğtoru)
23.03.2022 14:37:21
Güzel günler göreceğiz çocuklar
Mezarlıklara çicekler dizeceğiz.
Sevmeyenler gitsin dendiği vatanında
Seviyor gibilerin ne naneler yediğini göreceğiz.
People
6
2) misafir doktor (dr)
23.03.2022 12:40:56
SÜRESİZ İŞ BIRAKMA, BAŞKA ÇARESİ YOKKKKK.....
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