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Önce tedavi ettiler sonra maça çıktılar: Hastalar:5 - Hastane:2
BATMAN'da, özel bir hastanede son 7 ay içerisinde açık kalp ameliyatı olan ve yaşları 33 ile 73 arasında değişen 9 kalp hastası ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane ekibi ile halı sahada futbol maçı yaptı
Önce tedavi ettiler sonra maça çıktılar: Hastalar:5 - Hastane:2
23 Ekim 2018 - DHA
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BATMAN'da, özel bir hastanede son 7 ay içerisinde açık kalp ameliyatı olan ve yaşları 33 ile 73 arasında değişen 9 kalp hastası ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane ekibi ile halı sahada futbol maçı yaptı. Kendilerine, 'Biz de varız' takımı adını veren hastalar, ameliyatın yaşamlarını engellemediği mesajını verdi. 

Batman'da, özel Dünya Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Afşin Yaveri ve Opr. Dr. Rafet Tok tarafından son 7 ayda açık kalp ameliyatı olan hastalar hastaneye çağrılarak, kalp sağlığı ve kalp cerrahisi konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak için bir etkinlik yapılmaya karar verildi. Açık kalp ameliyatı olan hastalar, doktorların çağrısı üzerine hastaneye gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Doktorlar, hastalara halı sahada bir futbol maçı yapacaklarını ve bununla toplumsal bir duyarlılık oluşturmak istediklerini söyledi. 9 kalp hastası doktorların teklifini kabul etti. Kendilerine, "Biz de varız" takımı adını veren hastalar, kendilerini ameliyat ederek sağlıklarına kavuşturan doktor ve sağlık ekibi ile halı sahaya çıktı. 

MAÇI 'BİZ DE VARIZ' TAKIMI KAZANDI

Halı sahanın yanında herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulans ve bütün sağlık tedbirleri alındı, daha sonra da sahada doktorların deyimi ile 'En kalbi müsabaka' başladı. 'Biz de varız' takımı Abdurrahman Çetiner (68), Kerem Günbey (54), Abdülbaki Boral (72), Ahmet Altunç (58), Hüsamettin Koç (72), Muhittin Bozkurt (73), Ramazan Dedebek (48), Selahattin Sevinç (66) ve Cumali Bozkurt'tan (33) oluştu. Hastane karmasında ise aralarında Tuncer Toklu (Hastane Direktörü), Memduh Duman (Genel Müdür), Opr. Dr. Afşin Yaveri, Opr. Dr. Rafet Tok ve diğer sağlık personelden oluştu. 40 dakika süren karşılaşmayı hastalar 5-2 kazanarak madalya aldı.

'KALP AMELİYATLARI HASTALARI AKTİF YAŞAMDAN KOPARMAZ'

Opr. Dr. Afşin Yaveri, amaçlarının kalp sağlığı ve kalp cerrahisi konusunda toplumsal duyarlılık oluşturmak ve yine bu konuda doğru bilgi paylaşımı yapmak olduğunu ifade ederek, "Bu sportif aktivite de göstermektedir ki, doğru zamanda yapılan ameliyatlar, hastaların günlük aktif yaşama hızla geçişlerine olanak sağlamaktadır" dedi. Bu sportif aktivitenin de doğru zamanda yapılan ameliyatların, hastaların günlük aktif yaşama hızla geçişlerine olanak sağladığını gösterdiğini ifade ederek, "'Biz de varız' takımında iki ay ve yedi ay önce operasyon geçirmiş hastalarımız da var. Kalp ameliyatları, hastaları aktif yaşamından koparan ameliyatlar değildir. Hastalar yaşama her alanda sımsıkı sarılabilirler. Her ne kadar ameliyat sonrasında tavsiye edilen sportif aktiviteler yarış sporları olmasa da, hastalarımız sabah saatlerinden itibaren hastanemizde öncelikle sağlık kontrolleri yapılmış, sık oyuncu değiştirmek kaydıyla ve saha kenarında her türlü sağlık önlemi ve ambulans hazır bekletilerek sembolik bir maç yapılmıştır" dedi.

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