Önceden var olan kardiyak rahatsızlıklar Covid-19’lu hastalarda kritik önem taşıyor

MEDİMAGAZİN-Bir dizi vaka raporu ve araştırmalara göre, Covid-19 önceden var olan kardiyak rahatsızlığı olan hastalarda kalp yetmezliğini ve durumu kritik seyreden hastalarda troponin yükselmesini tetikleyerek kişinin kardiyovasküler sistemini belirgin şekilde etkiliyor.

Devam eden kardiyak semptomları olan iyileşmiş hastalarla ilgili yapılan bir çalışmada araştırmacılar, kardiyovasküler manyetik rezonans görüntülemesi (CMR) ile kardiyak miyokardiyal ödemi olan hastaların yüzde 58’inde görülebilir bir tutulum ve geç gadolinyum artışı (LGE) ile yara izlerine rastladı. Çalışmada, Covid-19 hastaları, kardiyovasküler sekellerin prevalansını, kapsamını ve türünü daha iyi anlamak için kardiyak yaralanmanın serolojik belirteçleri CMR görüntüleme kullanılarak incelendi.

Çalışma sonuçlarına göre, önceden var olan kardiyovasküler durumu göreceli olarak az olan ve çoğunlukla evde tedavi gören Covid-19 hastalarının, hastanede tedavi gören hastalara benzer sık kardiyak enflamatuar tutulum sergilediği gözlemlendi. Çalışmada, hastanede yatan hastalarda sık LGE varlığı, 3,25 diffüz inflamatuar tutulum ve 10,26 seviyelerinde troponin artışı görüldü. Çalışmadan elde edilen çoğu görüntüleme bulgusu, Covid-19 enfeksiyonundan sonra devam eden perimiyokardite işaret ediyor.

Sonuç olarak, önceden var olan kardiyak rahatsızlığı olan katılımcıların yüzde 78’inde kalp tutulumu ve devam eden miyokardiyal inflamasyon tespit edildi. Araştırma, Covid-19’un uzun vadede kardiyovasküler sonuçlarının etkilerini ele alan çalışmaların ihtiyacına dikkat çekiyor.