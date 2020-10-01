Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Önceden var olan kardiyak rahatsızlıklar Covid-19’lu hastalarda kritik önem taşıyor
Araştırmalar, Covid-19’un önceden var olan kardiyak rahatsızlığı olan hastalarda ve kritik hastalarda kardiyovasküler sistemi olumsuz etkilediğini öne sürüyor
Önceden var olan kardiyak rahatsızlıklar Covid-19’lu hastalarda kritik önem taşıyor
01 Ekim 2020 10:02 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Bir dizi vaka raporu ve araştırmalara göre, Covid-19 önceden var olan kardiyak rahatsızlığı olan hastalarda kalp yetmezliğini ve durumu kritik seyreden hastalarda troponin yükselmesini tetikleyerek kişinin kardiyovasküler sistemini belirgin şekilde etkiliyor.

Devam eden kardiyak semptomları olan iyileşmiş hastalarla ilgili yapılan bir çalışmada araştırmacılar, kardiyovasküler manyetik rezonans görüntülemesi (CMR) ile kardiyak miyokardiyal ödemi olan hastaların yüzde 58’inde görülebilir bir tutulum ve geç gadolinyum artışı (LGE) ile yara izlerine rastladı. Çalışmada, Covid-19 hastaları, kardiyovasküler sekellerin prevalansını, kapsamını ve türünü daha iyi anlamak için kardiyak yaralanmanın serolojik belirteçleri CMR görüntüleme kullanılarak incelendi.

Çalışma sonuçlarına göre, önceden var olan kardiyovasküler durumu göreceli olarak az olan ve çoğunlukla evde tedavi gören Covid-19 hastalarının, hastanede tedavi gören hastalara benzer sık kardiyak enflamatuar tutulum sergilediği gözlemlendi. Çalışmada, hastanede yatan hastalarda sık LGE varlığı, 3,25 diffüz inflamatuar tutulum ve 10,26 seviyelerinde troponin artışı görüldü. Çalışmadan elde edilen çoğu görüntüleme bulgusu, Covid-19 enfeksiyonundan sonra devam eden perimiyokardite işaret ediyor.

Sonuç olarak, önceden var olan kardiyak rahatsızlığı olan katılımcıların yüzde 78’inde kalp tutulumu ve devam eden miyokardiyal inflamasyon tespit edildi. Araştırma, Covid-19’un uzun vadede kardiyovasküler sonuçlarının etkilerini ele alan çalışmaların ihtiyacına dikkat çekiyor.

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 kalp yetmezligi kalp hastaligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.