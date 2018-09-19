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Onkoloji Cerrahi uzmanı 'kanser cerrahisinin deneyimli ve donanımlı merkezlerde yapılması şart' dedi
Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, kanser cerrahisinin mutlaka deneyimli ellerde yapılması gerektiğini söyledi.
Onkoloji Cerrahi uzmanı 'kanser cerrahisinin deneyimli ve donanımlı merkezlerde yapılması şart' dedi
19 Eylül 2018 - İHA
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Meslek hayatının 30 yılını onkolojik cerrahi üzerinde geçtiğini söyleyen Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Prof. Dr. Serdar Yol, “Onkolojik cerrahi önemli bir konudur. Kanser cerrahisinde ilk ameliyat en iyi şanstır. Nüks meydana geldiğinde cerrahi de zorlaşır. Kanser cerrahisi ile çok fazla uğraşan olmasa da konunun önemine binaen bu kanser ameliyatlarının deneyimli ellerde yapılması çok büyük bir faydası olacağı kanaatindeyiz. Çünkü onkolojik cerrahi bir tecrübe gerektirir, ekip işidir, mutlaka multidisipliner yaklaşım gerektirir yani tedavisi tek başına cerrahi değildir” dedi.
Prof. Dr. Serdar Yol şu bilgileri verdi:
“Bu tanı kısmından başladığınızda radyolojiden, patolojiden, dahili branşlardan ve daha sonra tedavi kısmı, ameliyat öncesi dediğimiz neodjuvan radyoterapilerden ve burada tıbbi onkoloji devreye girer. Ameliyatı ve ameliyat sonrası hastaların takibi bir bütündür. Bu yüzden bu onkolojik cerrahinin mutlaka deneyimli ve donanımlı merkezlerde yapılması çok büyük önem arz etmektedir. Deneyimden de katımız şudur. Yılda 3-4 tane yaptığınız ameliyatta elde edeceğiniz başarı yerine hemen hemen her gün yaptığınız cerrahide mutlaka başarı oranı daha yüksek oranda gelecektir.”

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onkoloji prof dr serdar yol

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