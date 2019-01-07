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Onkoloji hastaları için tuval terapisi: 'Tedaviye katkısı bilimsel olarak gösterildi'
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kanser hastalarının günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını sağlamak, ilaçların yan etkilerine katlanmalarını kolaylaştırmak ve tedaviye uyumlarını artırmak amacıyla başlattığı Onkoloji Uğraş Terapi Merkezi projesinden bu kez “hayata ve umuda” dair kareler paylaşıldı. Proje kapsamında hasta ve yakınları tarafından yapılan resimler, Ankaralı sanatseverlerle buluştu. “Kanser kronik bir hastalıktır, bu nedenle destek de uzun soluklu olmalıdır” diyen Hematolog Prof. Fevzi Altuntaş, sanat ve uğraş terapilerinin kanser tedavisine yaptığı katkının bilimsel çalışmalarda da gösterildiğine dikkat çekti
Onkoloji hastaları için tuval terapisi: 'Tedaviye katkısı bilimsel olarak gösterildi'
07 Ocak 2019 - NTV Tülay Karabağ
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2017 yılında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata geçirilen Onkoloji Uğraş Terapi Merkezinin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Kanser hastalarının hem tedaviye uyumlarını artırmak, hem ilaç yan etkileriyle başa çıkmalarına yardım etmek hem de günlük hayatın akışına ayak uydurmalarına katkı sağlamak amacıyla yola çıkan Onkoloji Uğraş Terapi Merkezinin üyeleri bu sefer de resim sanatçılarıyla çalıştı, ortaya birbirinden güzel resimler çıktı ve o resimler bir sergiyle sanatseverlerle buluşturuldu. 

NTV'den Tülay Karabağ'ın haberine göre; Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen sergideki daha çok umudu, doğayı ve yaşam sevincini anlatan resimler, hem hastalara hem de hastalık sürecinde onların yanında bulunan ve kansere katlanmalarına yardım eden yakınlarına ait.

KANSER PSİKOLOJİK, SOSYAL VE MANEVİ YÖNÜYLE DE ELE ALINMALI”

Sanatla terapinin kanserle mücadelede hem hastanın hem de hekimin elini güçlendiren unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve LÖSEMA Onursal Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanserin tıbbi yönüyle olduğu kadar psikolojik, sosyal ve manevi yönüyle de ele alınması gereken bir hastalık olduğunun altını çizdi. 

“Çünkü kanser kronik bir hastalıktır. Bu nedenle destek de uzun soluklu olmalıdır” diyerek sanat ve uğraş terapilerinin tedaviye yaptığı katkının bilimsel çalışmalarda da gösterildiğine vurgu yapan Prof. Altuntaş, bu terapilerin kanserle savaştaki etkinliği hakkında şunları söyledi: 

"Sanat terapilerinin kanser hastalarındaki psikolojik belirtiler ve yaşam kalitesi üzerine etkileri 1576 hastayı içeren 27 çalışmada araştırılmış, bu çalışma Amerikan Ulusal sağlık Enstitüsünden (NIH) Puetz TW ve arkadaşları tarafından dünyaca ünlü ve saygın tıp dergilerinden JAMA’da yayınlanmıştır. Tedavi sırasında, sanatsal aktivitelerin, kaygıyı, depresyonu, ağrıyı azalttığı ve yaşam kalitesini (QOL) önemli ölçüde artırdığı bildirilmiştir. Takip sırasında ağrı ve anksiyete belirgin olarak azalmıştır. Uğraş terapi merkezlerinde yapılan sanatsal aktiviteler de anti-depresif, anti-emetik, anti-oksidan, analjezik etki oluşturmakta ve yaşam kalitesi ölçeklerini iyileştirmektedir. İyi bir rehabilitasyon aracı, önemli bir destekleyici ve tamamlayıcı tıp yöntemidir. Bu nedenle geliştirilmeli,  standardize edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.”

“DENEYİMİMİZ, JAMA ÇALIŞMASININ SONUÇLARINI DESTEKLER NİTELİKTE”

Onkoloji uğraş merkezleri için Milli Eğitimi Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını ve öğretmen desteği aldıklarını ifade eden ve “Bizim deneyimimiz de JAMA çalışmasının sonuçlarını destekler niteliktedir” diyen Prof. Altuntaş, projeye STK'ların ve belediyelerin de destek verdiğini söyledi. 

DERSLER VE ETKİNLİKLER TAMAMEN ÜCRETSİZ

Sanat, sosyal ve uğraş terapi etkinliklerinin, alanında uzman kişilerle yapıldığını aktaran Dr. Altuntaş, “Ankara Onkoloji Hastanesi uğraş terapi merkezinde ahşap, seramik ve cam boyama, sepet ve hasır örme, dokuma, hat sanatı, resim, müzik, drama, kanser korosu ile okuma dersleri, günlük yaşam aktiviteleri, oyun ve boş zaman aktiviteleri yapılmaktadır. Çalışmalar sadece uğraş terapi merkezinde değil onkoloji, hematoloji, radyoterapi, palyatif bakım, kemik iliği nakli servisleri ve gündüz kemoterapi merkezlerinde de yapılmaktadır. Burada amacımız uğraş merkezine gelemeyen hasta ya da yakınlarının da bu faaliyetlerden faydalanmasını sağlamaktır. uğraş terapi merkezindeki dersler ve etkinlikler tamamen ücretsizdir, hastalar hiç bir ek ücret ödemeden bu hizmetlerden faydalanmaktadır” dedi. 

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezindeki sergi 9 Ocak 2019 tarihine kadar gezilebilir.

Anahtar Kelimeler:

onkoloji ugras terapi merkezi kanser kanser hastasi terapi

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
07.01.2019 17:10:02
Siyaset: Nazım Hikmet Kültür Merkezi deyince aklıma hapislerde süründürülmüş bir fikir ve sanat adamı geliyor. Tuhaf milletiz vesselam , bazen birilerini vatan haini diye asıyoruz ( Adnan Menderes, Hasan Polatkan vb ) sonra da ne iyi insanlarmış diyerek isimlerini caddelere, spor salonlarına veriyoruz.
Ekonomi: bu dersler ve etkinlikler ücretsiz de, ortaya çıkan ürünler her halde ücretlidir. Çok hoşuma giden tablolar gördüm, internet üzerinden bunların satışı da yapılıyor mu ?
Sağlık: bu aktiviteler sadece onkoloji hastalarına değil tüm topluma lazım. Yaşama azmi, güzeli görme ve ona katkı sağlayarak değerlilik hissi yaratması açısından takdir edilecek bir durum .
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