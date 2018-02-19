Onkoloji servisi korosu konsere hazırlanıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kanser hastaları ve çalışanların oluşturduğu koro, zorlu tedavi sürecindeki hastalara moral oldu.

Hastanenin Tıbbı Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Oltulu, kemoterapi ünitesinde çalışanların motivasyonunu artırmak ve tedavi gören hastaların moralini yüksek tutmak için bir müzik korosu kurmaya karar verdi.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın da desteğiyle TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı Özgür Demirhan'ın şefliğinde oluşturulan 30 kişilik koro çalışmalarına başladı.

Genelde üzüntü ve kaygının hakim olduğu kemoterapi ünitesinde beş haftadır devam eden koro çalışmaları eğlenceli anlara sahne oluyor. Hasta ve çalışanların yöresel oyunlar da oynadığı çalışmalar sonrası koronun ilk konserini nisan ayında vermesi planlanıyor.

Yrd. Doç. Dr. Oltulu, kanserin, tanı konulmasından itibaren hasta ve yakınlarını zorlu bir sürece soktuğuna işaret etti.

Bu süreçte hastalara moral vermek, keder ve kaygıdan uzaklaştırmak için müzikten destek almaya karar verdiğini dile getiren Oltulu, "Amacımız hastalarımıza bedensel ve psikolojik olarak yardımcı olmak, iyi hissettirmelerini sağlamak ve tedaviye uyumlarını arttırmak. Çalışmalar oldukça keyifli geçiyor. Kısa sürede konser vermeyi hedefliyoruz. Koronun kurulmasıyla beraber onlarla iletişimimiz arttı, morallerinin yükseldiğini görüyoruz. Tedavi sürecini oldukça olumlu yönde etkilediğini görüyoruz." diye konuştu.

"İnanın hayatımı değiştirdi"

Göğüs kanseri tanısı sonrası 5 yıldır tedavi gören 37 yaşındaki Çiğdem Şener, koroya katılması için teklif geldiğinde güzel şarkı söyleyemeyeceğini düşünerek çekindiğini belirtti.

Koroya dahil olduktan sonra yüzünün güldüğünü anlatan Şener, "İnsan buraya geldi mi sıkıntısını unutuyor. İnanın hayatımı değiştirdi. Burası bana pozitif enerji veriyor. Hastalığımı unutup eğlenmeye geçiyoruz. Çok huzurlu bir ortam var." dedi.

6 ay önce göğüs kanseri teşhisi konulan 36 yaşındaki Sultan Ağırdaş da "Buraya gelince ayrı bir deşarj oluyor insan. 1 saat bile bana 1 haftayı unutturabiliyor. Buraya geldiğimde kendi evimde gibi oluyorum. Burada çok mutlu oluyorsunuz. Bir koro içinde bulunmak çok değişik bir şey." diye konuştu.

"Bana çok moral oluyor"

Akciğer kanseri olan 56 yaşındaki Ali Candaş da "Bana çok moral oluyor. İnanın geçen hafta elimde ve ayağımda doğru düzgün bir hareket yoktu, koroya katıldığımdan beri kendimi çok iyi hissediyorum. Tedavi süresince koroda bulunmam bana moral katıyor." dedi.

Hastanenin başhemşiresi Gülsüm Orhan da müziğin kendilerine de çok iyi geldiğini söyledi. Orhan, hastalarla kaynaşmak ve onların motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla bu projenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Koro şefi Özgür Demirhan da ilk kez böyle bir koroda şeflik yaptığını dile getirerek, "5 hafta önce başladık. Hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği söylüyoruz. Hasta ve yakınlarıyla çalışmak bana mutluluk veriyor. Her zamankinden daha farklı çalışma bu çünkü hastaların moral ve motivasyonları çok önemli. Bazen buraya bizden önce geliyor. Gerçekten bambaşka bir duygu." ifadelerini kullandı.