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Operasyon sırasında ölen hasta soruşturmasında gelişme: 'Yağ embolisi nedeniyle yaşamını yitirdi'
Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonu için Türkiye'yi tercih eden ve operasyon sırasında yaşamını yitiren Leah Cambridge'in ölümüne dair açılan soruşturmada Cambridge'in ameliyattan kaynaklanan yağ embolisi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Operasyon sırasında ölen hasta soruşturmasında gelişme: 'Yağ embolisi nedeniyle yaşamını yitirdi'
23 Ocak 2019 - BBC
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İngiltere'deki Wakefield Adli Tıp Kurumu'na bilgi veren Cambridge'in annesi, kendisine "kızınız operasyonda yaşanan sorunlar nedeniyle öldü" dendiğini aktardı.

Kesin olmayan otopsi sonuçlarına göre Cambridge'in ölmesine, dolaşım sistemine giren yağ yol açtı.

Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonunda bedenin başka bir bölgesinden, genellikle bel civarından alınan yağ kalçaya enjekte ediliyor. Fakat bazı operasyonlarda yağın dolaşım sistemine girmesi hastayı öldürüyor.

29 yaşındaki Leah Cambridge Ağustos 2018'de İzmir'de bir özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Cambridge'in, operasyon için 3 bin sterlin ödediği belirtiliyor.

İngiltere'de bu tür operasyonların fiyatı 2 ile 7 bin sterlin arasında değişiyor.

Üç çocuk annesi Cambridge çevresine, doğumların ardından çok kilolu hissettiği için bu operasyonu yaptırmak istediğini söylemişti.

İzmir Sağlık Müdürlüğü ameliyat esnasında ölen hasta ile ilgili araştırma başlattı 

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Anahtar Kelimeler:

kalca operasyonu leah cambridge

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