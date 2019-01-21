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Opioid kullanımında hekim profili: Kendileri kullanıyor, reçete etmekten kaçınıyor
Hekimlerin opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesini amaçlayan bir araştırma yayımlandı. Araştırma çalışmasına katılan 156 hekimin yüzde 82,7 gibi büyük bir çoğunluğunun ağrı konusunda eğitim almadığı tespit edildi. Araştırma çalışmasında edinilen verilere göre hekimlerin büyük bir kısmının opioid reçete etmekten kaçındığı ortaya çıktı
Opioid kullanımında hekim profili: Kendileri kullanıyor, reçete etmekten kaçınıyor
21 Ocak 2019 - MEDİMAGAZİN
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Hekimlerin opioide yaklaşımlarına mercek tutmayı amaçlayan araştırma, yeterli opioid kullanımında karşılaşılan engellerin tıbbi disiplinler ve hekimlerin tecrübeleriyle ilişkisini ortaya koyuyor.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hekimlere opioid kullanım pratiği ile ilgili yöneltilen sorularda hekimlerin şiddetli ağrısı olan hastada tedavi için ilk seçenek olarak opioid kullanma oranı yüzde 23,9 ile zayıf opioid, yüzde 5,7 oran ile kuvvetli opioid olduğu görüldü. Şiddetli ağrı vakalarında yüzde 50,3’lük oran ile hekimler NSAİ ilaç kullandıklarını belirtti.

Katılımcıların yüzde 67,9’u opioid reçete ederken tedirgin olduğunu belirtirken; tedirgin olanlara bunun nedenleri sorulduğunda yüzde 21,5’i yan etki, yüzde 35,6’sı suistimal edilmeyi işaret ettiği belirlendi. Bunları takiben tedirgin olma nedenleri arasında bağımlılık, yasal sorumluluk ve tolerans da gösterildi.

Hekimlerin yüzde 11,5’i opioid bağımlısı hastasının olduğunu, yüzde 28,2’si ise opioid kullanımına bağlı olarak yan etki gördüğü hastasının olduğunu belirtti.

Şiddetli ağrı durumunda hekimler kendilerine opioid verilmesine izin veriyor

Araştırma çalışmasına göre hekimlerin tamamına yakını (yüzde 94,2)  opioid reçete ettiğinde hakkında soruşturma açılmadığını ifade etti.

“Şiddetli ağrı nedeni ile tedavi almak durumunda olsanız kendinize opioid ilaç verilmesini ister misiniz?” sorusuna hekimlerin büyük çoğunluğu (yüzde 86,5)‘evet’ yanıtını verdi. Araştırma sonuçlarına göre hekimlerin kendilerinde opioid kullanırken klinik pratiğinde tercih etmemesi söz konusu ilaçta defansif davranıldığını ortaya koydu.

Türkiye’de piyasada yeterli miktar ve çeşitlilikte opioid preparatı vardır” önermesi hakkında fikri sorulan katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu önermeye katılmadıklarını ifade etti.

Araştırma çalışmasına katılan hekimlerin opioid tedavisi uygulama konusunda kendini yeterli görenler çoğunlukla profesör ve uzman hekimler olurken; katılımcılar arasındaki doçent ve asistanların yarıya yakını kendini yeterli gördüğünü ifade etti.

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Ramazan Baldemir ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Türk Algoloji Derneği yayın organı olan Ağrı dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

opioid ankara numune hastanesi turk algoloji dernegi ramazan baldemir

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People
3
1) se (uzman dr)
21.01.2019 15:34:31
postoperatif /travma ağrısı gibi şiddetli, akut ise ilk tercih, sonra diğer alternatifler değerlendirilmeli. Renal kolikde önce diklofenak/ibuprofen..geçmiyorsa üroloji konsültasyonu en sonunda opiat/tramadol gibi. Amaç nedene yönelik olmalı.
People
2
2) aydin sinal (hekim)
21.01.2019 14:04:04
hekimin vazifesi hastanin agrisini tedavi etmektir,bu hekimin en ulvi vazifesidir,benim tecrübelerimle (pek cok meshur agri kliniginin de yayinladigi gibi) siddetli agrilarda en iyi tedavi yöntemi morfin tedavisidir,tablet seklinde alimi kolay olan naturel morfin hastanin agrisina care olur,hastanin iradesi cercevesinde bagimlilik yapmaz,diger kimyasal agri kesiciler yan etkileri organ harabiyetine sebep olduklari gibi asiri bagimlilik yapar .fentanil flaster seklide cokca kullanilmistir.iki .üc senedir almanyada tablet seklinde disi kenevir (hasis)kullanilmaktadir cok iyi sonuclar alinmistir.
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