Opioid kullanımında hekim profili: Kendileri kullanıyor, reçete etmekten kaçınıyor

Hekimlerin opioide yaklaşımlarına mercek tutmayı amaçlayan araştırma, yeterli opioid kullanımında karşılaşılan engellerin tıbbi disiplinler ve hekimlerin tecrübeleriyle ilişkisini ortaya koyuyor.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hekimlere opioid kullanım pratiği ile ilgili yöneltilen sorularda hekimlerin şiddetli ağrısı olan hastada tedavi için ilk seçenek olarak opioid kullanma oranı yüzde 23,9 ile zayıf opioid, yüzde 5,7 oran ile kuvvetli opioid olduğu görüldü. Şiddetli ağrı vakalarında yüzde 50,3’lük oran ile hekimler NSAİ ilaç kullandıklarını belirtti.

Katılımcıların yüzde 67,9’u opioid reçete ederken tedirgin olduğunu belirtirken; tedirgin olanlara bunun nedenleri sorulduğunda yüzde 21,5’i yan etki, yüzde 35,6’sı suistimal edilmeyi işaret ettiği belirlendi. Bunları takiben tedirgin olma nedenleri arasında bağımlılık, yasal sorumluluk ve tolerans da gösterildi.

Hekimlerin yüzde 11,5’i opioid bağımlısı hastasının olduğunu, yüzde 28,2’si ise opioid kullanımına bağlı olarak yan etki gördüğü hastasının olduğunu belirtti.

Şiddetli ağrı durumunda hekimler kendilerine opioid verilmesine izin veriyor

Araştırma çalışmasına göre hekimlerin tamamına yakını (yüzde 94,2) opioid reçete ettiğinde hakkında soruşturma açılmadığını ifade etti.

“Şiddetli ağrı nedeni ile tedavi almak durumunda olsanız kendinize opioid ilaç verilmesini ister misiniz?” sorusuna hekimlerin büyük çoğunluğu (yüzde 86,5)‘evet’ yanıtını verdi. Araştırma sonuçlarına göre hekimlerin kendilerinde opioid kullanırken klinik pratiğinde tercih etmemesi söz konusu ilaçta defansif davranıldığını ortaya koydu.

Türkiye’de piyasada yeterli miktar ve çeşitlilikte opioid preparatı vardır” önermesi hakkında fikri sorulan katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu önermeye katılmadıklarını ifade etti.

Araştırma çalışmasına katılan hekimlerin opioid tedavisi uygulama konusunda kendini yeterli görenler çoğunlukla profesör ve uzman hekimler olurken; katılımcılar arasındaki doçent ve asistanların yarıya yakını kendini yeterli gördüğünü ifade etti.

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinden Ramazan Baldemir ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Türk Algoloji Derneği yayın organı olan Ağrı dergisinde yayımlandı.