Opr. Dr. Onar: Kalp hastalığına yakalananlar 7- 8 yaş gençleşti

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi ve Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, hastanede son 1 yılda 212 açık kalp ameliyatı yapıldığını, önceki yıllara oranla kalp hastalığına yakalananların 7-8 yaş gençleştiğini söyledi.

Opr. Dr. Onar, "Bölgemizde kalp damar hastalığı tanı koşullarının ve tanı şartlarının iyileşmesinden de kaynaklı artan bir insidans gözlemlemekteyiz. Bunun majör sebepleri arasında çevresel faktörler, kimyasallar, toksinler, genetik faktörler, beslenme alışkanlıklarındaki kötülükler sayılabilir. Son 1 yılda yapmış olduğumuz 212 açık kalp ameliyatının 60 yaş civarında olduğunu görüyoruz. Trakya bölgesinde kamu hastanelerinde açık kalp cerrahisinin başlamasından bu yana geçen sürede yaş ortalamasının 7-8 yaş gençleştiğini söylemek mümkün" dedi.

'Kalp büyümesi dikkatimizi çekiyor'

Son yaptıkları kalp ameliyatlarında hastalarda kalp büyümesi gözlemlediklerini belirten Opr. Dr. Onar, "Tabi ilk başta da söylediğimiz gibi başlıca faktörler genetik faktörler, bunun yanı sıra sigara kullanımının son derece yaygın olması, buranın sanayi ve tarıma dayalı sanayi bölgesi olması, akabinde çevresel toksinlerin fazla olması başlıca etkenler. Bunun yanında kontrolsüz hipertansiyon, kontrolsüz diyabet hastalığı ve tedavi edilmemiş diğer kronik rahatsızlıklar kalp hastalığı olarak karşımıza çıkıyor, koroner revazkülerizasyon klinik anti terörü olarak karşımıza çıkıyor. Söylediğim gibi esansiyel hipertansiyonun bölgemizdeki insidansı bir hayli fazla, esansiyel hipertansiyon doğru ve zamanında tedavi edilmezse maalesef kalp büyümesiyle karşı karşıya kalıyor hastalarımız.

Kalp büyümesinin bir sonraki aşaması kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, periferik damar hastalığı, serebrovasküler hastalıklar, böbrek yetmezliği bu gibi hastalıklarla kalp büyümesiyle beraber ortaya çıkabilen klinik durumlar. Bunun oranına bakacak olursak, bölgemizde tedavi edilmemiş esansiyel hipertansiyon hastasının fazlalığından dolayı kalp büyümesini de insidans olarak fazla buluyoruz.

Hastanemiz özelinde 1 yıl içerisinde ameliyat ettiğimiz 200'ü aşkın hastanın yaş aralığı son derece geniş bir aralıkta, en yaşlı hastamız 91 yaşında, en genç koroner bypass olan hastamız 25 yaşında. Kardiyovasküler hastalıklar ve serebrovasküler hastalıklar, ortak etolojiden köken alan hastalıklar. Dolayısıyla kalp damar hastalıklarına sekonder gelişen beyin rahatsızlıkları da bir hayli fazla. Biz bununla alakalı önümüzdeki dönemde hastanemizde bir ivme merkezi kurgulama planı içerisindeyiz. Bir yıl içinde ivme merkezimizi faaliyete almayı düşünüyoruz" diye konuştu.