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'Öpücük tedavisiyle' Kovid-19 hastalarını iyileştirdiğini iddia eden kişi, koronavirüs nedeniyle öldü
Hindistan'da, insanların ellerini öperek koronavirüsü (Kovid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir kişi, koronavirüsten öldü. Aslam adlı kişi, ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye daha koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi.
'Öpücük tedavisiyle' Kovid-19 hastalarını iyileştirdiğini iddia eden kişi, koronavirüs nedeniyle öldü
18 Haziran 2020 10:25 - Sputnik
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Hindistan’da koronavirüsü el öperek tedavi ettiğini iddia eden Aslam adlı bir kişi, Hindistan’ın Ratlam kentinde hayatını koronavirüsten kaybetti.

Aslam, 'öpücük tedavisinin' koronavirüs hastalarında işe yaradığını iddia etmişti. Yetkililer, Aslam’ın ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye koronavirüs bulaştırdığını vurulayarak bu tip tedavi vaat eden sahtekarların çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 237'ye çıktığı kaydedildi. 

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 7 bin 390 artışla 194 bin 325'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
 

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