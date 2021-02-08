Oraklı saldırıya uğrayan kadın doktor, dehşet veren o dakikaları anlattı

Oraklı saldıryan uğrayan doktor Meltem Puşuroğlu, DHA muhabriri telefon üzerinden olay anını anlattı. Puşuroğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Randevusu gelen hastaydı. İçeri çağırdım. Bir anda içeri girdi ‘buyurun şikâyetiniz nedir’ dedim. Belinden kesici aleti çıkartarak bana savurdu. Sonrada çıktı gitti. Aramızda hiç konuşma bile geçmedi. Yaralandım. Durumum iyi evimdeyim, dinleniyorum. Şahıs yakalanmış ona da üzüldüm; eşi 4 çocuğu varmış. Yaptığı normal değil. Rize’de 10 yıldır görev yapıyorum.”

Rize Devlet Hastanesinde kadın doktora oraklı saldırı: Saldırgan sorguya alındı

SALDIRGAN DURUŞMAYA KADAR EV HAPSİNDE TUTULACAK

Kadın doktora oraklı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; ilk duruşmasına kadar ev hapsinde tutulmasına karar verildi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KINAMA

Bu arada Rize İl Sağlık Müdürlüğü de yazılı açıklamada bulunarak yaşanan saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, “Rize Devlet Hastanesinde görev yapan değerli hekimimiz Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Puşuroğlu’na yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hastasına yardımcı olabilmek, acısını dindirmek, yarasına merhem olabilmek dışında hiçbir amacı olmayan bu uğurda zorluk, sıkıntı gözetmeksizin geceli gündüzlü, can siper hane gayret gösteren fedakar hekimimize görevi başında her ne amaçla olursa olsun, nasıl bir bozuk düşünce ile beslenirse beslensin yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine tüm sağlık camiası ve hizmet etmekten onur duyduğumuz halkımız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” denildi.