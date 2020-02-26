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Ordu'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, numuneleri Ankara'ya gönderildi
Ordu’da, Japonya'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran E.K. (25), koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Ordu'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, numuneleri Ankara'ya gönderildi
26 Şubat 2020 - DHA
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ORDU- Gittiği Japonya’dan geçen hafta Ordu'ya dönen E.K. yüksek ateş şikayetiyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. E.K., koronavirüs şüphesiyle Palyatif Bakım Servisi'nde gözlem altına alındı.

Alınan kan örnekleri ise Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı'na gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

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