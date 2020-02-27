Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da koronavirüslü hasta olduğu iddia edilmişti, valilik açıklama yaptı
Ordu Valiliği, Japonya’dan gelen bir kişinin öksürük ve ateş şikayeti ile hastaneye başvurması üzerine ortaya atılan koronavirüsü iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı
Ordu'da koronavirüslü hasta olduğu iddia edilmişti, valilik açıklama yaptı
27 Şubat 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ORDU - Valilik açıklamasında söz konusu kişiye koronavirüsü tahlilleri yapıldığı ancak sonuçların ‘negatif’ çıktığının belirlendiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir hastayla ilgili basın-yayın organlarımızda ve internet haber sitelerinde haberler yapıldığı, sosyal medyada paylaşımlarda bulunulduğu görülmüştür. Ordu Devlet Hastanesine öksürük ve ateş şikayeti ile başvuran bir kişi, kısa bir süre önce Japonya’dan dönmüş olması nedeniyle gerekli önlemler alınmak suretiyle tedavi altına alınmıştır.

Hastadan, mikrobiyoloji uzmanı tarafından nozofarengeal numune örneği alınarak, kurye ile Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastanın 26 Şubat tarihinde Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı tarafından yapılan tetkik sonucu 'negatif' çıkmıştır. Bu gibi durumlarda, devletimizin resmi ve yetkili makamlarınca yapılacak açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesi, halkımızı tedirgin edecek haber ve sosyal medya paylaşımlarından uzak durulması önem arz etmektedir.”

Anahtar Kelimeler:

ordu valilik koronavirus ordu devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.