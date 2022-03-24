Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 doktora hapis cezası!
Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 yıl önce rahatsızlanınca kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybeden Doğan Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili ihmal iddiaları üzerine haklarında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açılan acil servis görevlisi Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö.'nün, yargılanması tamamlandı. M.M.Y. 2 yıl 6 ay, K.T. ile S.Ö. de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.
Ordu'da 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 doktora hapis cezası!
24 Mart 2022 12:01 - DHA Turgut DAĞDEVİREN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ünye'de  2017 yılının eylül ayında anjioödem hastalığı nedeniyle fenalaşan yerel bir gazetenin sahibi Doğan Gündoğdu, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Acil serviste yanlış tedavi uygulandığı öne sürülen Doğan Gündoğdu, hayatını kaybetti. Doğan Gündoğdu'nun oğlu Ulvi Gündoğdu da aynı yıl, babasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek acil serviste görevli 3 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Soruşturma başlatan savcılık, acil serviste görevli Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açtı.  Yaklaşık 4 yıldır Ünye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın 14’üncü celsesinde doktorlar hakkında karar verildi. Yapılan yargılamada M.M.Y. 2 yıl 6 ay, K.T. ile S.Ö. de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Görevlerini sürdüren doktorların, sabıkasız olması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:

ordu doktor hapis cezasi taksirle olume neden olma

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
25
1) Buğra Han (Ayle Hekimisi)
24.03.2022 14:41:59
Doktorların BİR NUMARALI MESELESİ MAL-PRAKTİS denilen ucube kanundur. Birgün her doktorun başına gelebilir. Böyle bir kanunun olduğu ülkede hekimler nasıl özgürce ve cesurca kararlar verebilecekler ki? Devlet diyor ki, Arabayı saatte 200 km. ile sürecek ve günde şu kadar yolcu taşıyacaksın AMA ASLA KAZA DA YAPMAYACAKSIN! Yaparsan tepene binerim!
Hekimler olarak Önce MAL-PRAKTİS sonra MAAŞ-ÖZLÜK haklarına yoğunlaşmalıyız! Şiddet falan beyhude gayretler.. ÖNCELİĞİN olmaz ise, bir yere varamazsın!
People
27
2) dr ceyar (nrş uzmanı)
24.03.2022 14:35:47
çok parası olan bu mesleği yapmasın...malpraktis vs gibi durumlarda servet kaybedersiniz...doktorluk kötü bir yatırımdır...ömür törpüsü bir meslek!!!
People
12
3) ömer hayyam (op.dr.)
24.03.2022 13:38:16
acil servise %100 sağlıklı getirilen (evde fenalaşmış , hastanede fena değil !) kişiyi kazayla öldürmek de çok fantastik, zorlama bir suç...

adamı ölene kadar EVDE bekleten doktorların allah belasını versin !
People
3
4) Sümbül ağa (op.dr.)
24.03.2022 13:28:14
Aşk ile çalışmaya devam ediniz.

Neyin aşkı mı: kafanıza göre :/)
People
2
5) EKREM BİR (DOKTOR)
24.03.2022 13:27:49
hüküm geriye bırakılınca göreve devam edilebiliyor mu ??
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.