Organ bağışı farkındalığı için 35 ülkeden 74 gazeteci Türkiye'de buluştu

International Transplant Network (ITN) Projesi kapsamında, organ nakli ve bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Medya Çalıştayı (Media Workshop on Organ Donation and Transplantation) için 35 ülkeden 74 gazeteci Türkiye'ye geldi.

İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle, Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) öncülüğünde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği iş birliğinde yürütülen ITN Projesi kapsamında, bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek Medya Çalıştayı başladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen ve yarın sona erecek çalıştaya, Çad, Uganda, Arnavutluk, Ermenistan, Etiyopya, Senegal, Gana, Bulgaristan ve Moldova'nın da aralarında bulunduğu 35 ülkeden 74 gazeteci katıldı.

Programın ilk gününde yabancı gazeteciler, vakıf temsilcilerinden Türkiye'de organ nakli uygulamaları ve bağış oranlarının artırılmasına yönelik projeler hakkında bilgi aldı.

Çalıştay kapsamına, vakıf üyeleri, akademisyenler ve gazeteciler tarafından katılımcılara, organ nakli ve bağışına yönelik saha deneyimleri ve medya analizine ilişkin görüşlerinin yer aldığı sunumlar yapılacak.

Çalıştayda yarın da organ nakli sürecinde görev alan hekim ve organ nakli koordinatörleri ile nakil olan ya da bağışta bulunan kişiler yer alacak. Burada, nakille yaşamak için ikinci şans yakalayanlar ile sevdiklerinin hayatını kaybetmesi üzerine organ bağışında bulunan aileler, duygularını dile getirecek.

"Medya mensuplarına çok önemli görevler düşüyor"

TONV Başkanı Eyüp Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, INT Projesi'nin organ nakli konusunda 78 ülkeyi birleştirdiğini belirterek, "Ülkeler arası bu iletişim ağı, organ nakli hizmetlerinin gelişmesi açısından çok önemli." dedi.

Proje kapsamında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin, organ bağışı ve naklinde ihtiyaçlarının tespit edildiğini bildiren Kahveci, ülkelerle altyapı, nitelikli personel eğitimleri konusunda iş birliği yaptıklarını söyledi.

Bu alanda yürütülen çalışmaların duyurulması, organ nakli ve bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasında medyanın önemli rol oynadığını vurgulayan Kahveci, şunları kaydetti:

"Özellikle halkın bilinç düzeyinin artırılması ve organ bağışına teşvik edilmesi için medya mensuplarına çok önemli görevler düşüyor. Medya Çalıştayı'na katılan yabancı gazeteciler aracılığıyla, iş birliği içinde olduğumuz ülkelerdeki organ bağışı ve naklinin gelişimi konusunda yetkililerle temas kurmayı ve halkın bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz."