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Organ bağışı için kısa film yarışması: Seçilen proje 5000 tl alacak
Hayata Bağış Derneği, organ bağışının önemine dikkati çekmek ve toplumsal bir bilinç oluşturmak amacıyla üniversiteler arası kısa film yarışması düzenledi.
Organ bağışı için kısa film yarışması: Seçilen proje 5000 tl alacak
10 Ocak 2019 - AA
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Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya, özellikle kadavradan organ bağışının anlatılacağı, bir dakikalık kısa film çalışmalarıyla başvurulabilecek. Başvuruların 23 Şubat'a kadar kabul edileceği yarışmada dereceye girenler, 2 Mart'ta gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak. 

Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye de bin TL para ödülü verilecek.  

Hayata Bağış Derneği Onursal Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Akciğer Nakli Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adnan Sayar'ın önderliğinde, yönetmen Hakan Algül, sinema ve dizi sanatçıları Cengiz Bozkurt, Onur Buldu, Haki Biçici ve Sarp Apak'tan oluşan jüri üyeleri başvuruları sinematografik, Organ Nakil Koordinatörleri Emel Yanık, Ali Demirel ve Mümin Uzunalan tıbbi, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mert Kutluk ise mesajın doğru aktarımı konusunda değerlendirme yapacak. 
Başvuru şartlarına Hayata Bağış Derneği'nin "www.hayatabagis.com" adresinden ulaşılabilecek.
 

Anahtar Kelimeler:

hayata bagis dernegi organ nakli

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