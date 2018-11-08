Organ bağışında 'Hayat kurtaran izin' temasıyla daha çok insan yaşama bağlanıyor

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 3-9 Kasım'ın Organ Bağışı Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Yıl içinde çok sayıda etkinlik yaptıklarını anlatan Çınar, bu yıl "Hayat kurtaran izin" temasıyla faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Çınar, organ bağışının önemini vurgulayarak, "Bu izin sayesinde belki 8 hastanın hayatı kurtulabiliyor. Gerçekten hayat bekleyen insanlar açısından bu iznin değeri çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'de, yaklaşık 26 bin hastanın organ nakli beklediğini aktaran Çınar, şöyle devam etti:

"Hep rakamlardan bahsediyoruz ama burada bahsedilen insan... Gerçekten devletimiz bu konuya inanılmaz derecede önem veriyor. Ülkemizdeki organ nakli ve organ bağışıyla ilgili tüm işlemler ücretsiz yapılıyor. Devletimiz bir organ nakli için milyonlarca lira para harcıyor. Hepsi bir insanın hayatını kurtarmak için. Tabii böyle bir organizasyonu yapmak için de önemli olan organ bağışının olması. Eğer insanlarımız organ bağışı yapmazsa, ne kadar para harcasanız da organ nakli yapamazsınız."

Çınar, 18 yaşını dolduran, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşunda 3 dakikalık bir işlemle organlarını bağışlayabileceğini anlattı.

"Son 8 yılda 2 katından fazla bir oranda artış gösterdi"

Organ naklinden bahsederken milyon nüfus başına donör sayısını baz aldıklarına dikkati çeken Çınar, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye baktığımızda milyon nüfus başına 7 civarında donör sayımız var. Bu oranlar AB ülkelerinde ise 15-20 civarında. 2010 yılında ülkemizdeki oran milyon nüfus başına 3'tü. 2018'e geldiğimizde bu 7'ye çıktı. Son 8 yılda 2 katından fazla bir oranda artış gösterdi. Önümüzdeki 5 yıldaki hedefimiz bu oranı AB seviyesine yakınlaştırmak, belki biraz da geçmek olabilir."

Çınar, Türkiye'de organ nakli bekleyen hastanın şansının düşüklüğüne dikkati çekerek, "Organ nakli bekleyen bir hastanın bir milyon kişide 7 şansı var. Piyango şansı kadar. Bağışlar ne kadar çok artarsa nakil şansı da artacaktır. Dolayısıyla şu anda ülkemizde kadavradan nakil olma şansı gerçekten de piyango ikramiyesi kadar düşük bir oran." ifadelerini kullandı.

"Nakillerin yüzde 50'den fazlasını kadavradan yapmayı hedefliyoruz"

Türkiye'de yıllık yaklaşık 4-5 bin civarında nakil gerçekleştiğini belirten Çınar, "Organ bekleyen 26 bine yakın hastamız var. Amacımız bu hastaların listeden hayatlarını kaybederek ayrılmaları değil, nakil olarak sağlıklı şekilde bu listeden çıkmalarını istiyoruz." dedi.

Çınar, Türkiye'deki en büyük sıkıntının kadavradan organ bağışının yetersizliği olduğunu vurgulayarak, gerçekleşen nakillerin de yüzde 80'inin canlıdan yapıldığını dile getirdi.

Avrupa'daki nakillerin ise yüzde 70-80'inin kadavradan gerçekleştiğine dikkati çeken Çınar, şunları aktardı:

"Canlı nakil şansı olmayan hastalarımız, ne yazık ki hayatlarını kaybediyor. Bu konudaki duyarlılık arttıkça bağış sayılarının artacağını öngörüyoruz. Nakillerin yüzde 50'den fazlasını kadavradan yapmayı hedefliyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Gerçekten ülkemizin insanı bağışlamayı çok seviyor. Yeter ki biz bu konuyu doğru insanlara aktaralım. Önümüzdeki süreçte hızla yol alacağımızı düşünüyoruz. Ülke olarak AB rakamlarını yakalayacağımızı, hatta geçeceğimizi ümit ediyoruz."