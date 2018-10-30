SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Organ nakli kongresinde 'uzmanların hasta yakınları ile iletişimine' dikkat çekildi
Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi'nde yoğun bakım ünitelerindeki uzmanların hasta yakınları ile kurdukları iletişimin, organ bağışının artmasında etkin rol oynadığı belirtildi
Organ nakli kongresinde 'uzmanların hasta yakınları ile iletişimine' dikkat çekildi
30 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Organ Nakli Ağı Kongresi'nde yoğun bakım ünitelerindeki uzmanların, hasta yakınları ile kurdukları iletişimin, organ bağışının artmasında etkin rol oynadığı ve bu alandaki çalışmaların desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Kongreye katılan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye'deki yoğun bakım ünitelerinin organ nakli konusundaki çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Organ bağışında ve naklinde yoğun bakım ünitelerinin hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Cinel, Türkiye'nin yoğun bakım ünitesi hizmetinde çok iyi bir noktaya ulaştığını, tıbbi anlamda Avrupa'dan geri olmadığını ifade etti.

Beyin ölümü gerçekleşen bir vakada organ nakli için izin alınması, organların ve performanslarının korunması gibi aşamaların yoğun bakım konsepti içinde değerlendirildiğini belirten Cinel, "Organ bağışında bulunabilirsiniz, başarılı nakiller de yapabilirsiniz ama organların yaşaması, korunması, tekrar döndürülmelerinde yoğun bakım ünitelerinin faktörü çok önemli. Organı koruyamazsanız, kurtulacak bir hastayı da kurtaramamış olacaksınız." dedi.

Organ bağışının artmasında yoğun bakım ünitesindeki uzmanların hasta yakınları ile ilişkisinin etkin rol oynadığına dikkati çeken Cinel, bu doğrultuda belli periyotlarda yoğun bakım ünitelerindeki uzmanlara hasta yakınlarına yönelik iletişimleri hakkında eğitimler verildiğini kaydetti.

Yoğun bakım ünitesindeki uzmanların hasta yakını ile kurduğu iletişimin hasta yakınında bir güven oluşturduğuna işaret eden Cinel, "Uzmanlarımız ailelerle iletişim kurarsa, belli periyotlarla onları bilgilendirirse, hasta yakınlarında uzman arkadaşlarımıza karşı bir güven oluşuyor. Böyle bir durumda beyin ölümü gerçekleştiğinde, aileye organ bağışını dile getirdiğinizde güven içinde gönüllü oluyor. Bu açıdan yoğun bakım ünitelerimiz, organ bağışının artmasında, başarılı nakillerin gerçekleşmesinde önemli bir görev üstleniyor." diye konuştu.

Yoğun bakımda doğru iletişimin, bir başkasının hayatının kurtulmasını sağlayacağının yoğun bakım çalışanları tarafından da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Cinel, yoğun bakım servislerinde çalışan ve özellikle organ bağışı koordinatörlüğünde yer alan uzmanların bu konuya karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın erken tanısının da önemli olduğunu ifade eden Cinel, hastaya beyin ölümü tanısı konulduktan sonra organlarının çok iyi korunması gerektiğini söyledi. Organlar iyi korunmadığı takdirde enfeksiyona daha yatkın olduklarını dile getiren Cinel, böyle bir durumda da organın kaybedileceğini ifade etti.

Beyin ölümü tanısında yeni yöntemlerin geliştiğini söyleyen Cinel, yatak başında ultrason kullanılarak tespitin yapılabildiğini aktardı. Beyin ölümü gerçekleşen bir vakada organ bağışı için herhangi bir engel kalmadığını anlatan Cinel, "Organ nakli konusunda çok iyi imkanlara sahibiz, tek sıkıntımız yeterli bağışın olmaması. Oysaki bağışlanan her organ ile bir başkasına ömür ekliyorsunuz. Bu bilincin daha da yaygınlaşması gerekir." ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:

turk yogun bakim dernegi prof dr ismail cinel

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
5
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
30.10.2018 16:22:56
Sayın Cinel'in " Beyin ölümü gerçekleşen bir vakada organ bağışı için herhangi bir engel kalmadığı " ifadesinde, yaşadığı toplumun inanç sistemini gözardı ediyor gibi ufak bir algı oluşuyor. İslam dinine göre kalbi atan herkes canlı kabul edildiğinden, tıbben beyin ölümü gerçekleşse de organ nakilleri dinen uygun olmayacaktır. Bu handikapı aşamadıkları sürece, beyin ölümlü kişilerden organ naklinde çok fazla bir ilerleme olacağını düşünmüyorum.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kene aşısı yerli aşı psoriazis Doç. Dr. Filiz CanpolatHIMSS'18 şUAYİP BİRİNCİdokuz eylul universitesi hemsirelik fakultesi Prof. Dr. Hülya Okumuşkanser hücresi dr. joseph ndieyira reseptorturk yogun bakim dernegi prof. dr. ismail cinelgebe saglik riski dunya saglik orgutu british columbia universitesi harvard th chan kamu sagligi okuluhemsire niels hogel Almanya dunya saglik orgutu tedros adhanom ghebreyesus hava kirliligiEndoBridge Amerikan Endokrin Derneği endokrinoloji endobridgeyenikent devlet hastanesimeme kanseri Prof. Dr. Fatih Ağalar yeditepe universitesi kosuyolu hastanesifarmakognozi prof. dr. gulcin saltan iscanparasetamol dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesiSağlıkta şiddet sağlık yasası yasa teklifiminimal invaziv prof. dr. ali civelekkök hücre türk kızılayı kerem kınık sağlık bakanlığı iyot eksikliği halk sağlığı Dr. Fahri BilgiçGaizantep üniversitesi akademik personel tıp fakültesi diş hekimliğikalp damar cerrahisi prof. dr. ahmet ruchan akar organ nakliakilli sutyen meme kanseri zeynep akcasiz alara akcasizilacta yerellesmebotoks botoks hemsire darp tuseb saglik bakanligi dunya saglik orgutu
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
30/10-04/1128.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji KongresiORTOPEDİ...ANTA
31/10-04/114. Ulusal Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
31/10-04/1144. Ulusal Hematoloji KongresiHEMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.