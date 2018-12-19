Organ nakli uluslararası platformda konuşuldu: 30 ülkeden 60 koordinatör

Türkiye Organ Nakli Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kursta, Türk doktor ve organ nakli koordinatörleri bilgi ve deneyimlerini yabancı meslektaşlarıyla paylaştı.

Afganistan, Arnavutluk, Belarus, Hırvatistan, Mısır, Etiyopya, Gürcistan, Macaristan, Irak, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Moğolistan, Filistin, Romanya, Senegal, Sudan, Tanzanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen katılımcılar ülkelerindeki eksiklikleri anlattı, ihtiyaç duydukları konularda bilgi aldı.

Kursta beyin ölümü teşhisi, organ temini, muhafazası ve transferi, aile bilgilendirmesi ve iknası, organ naklinde etik gibi konular konuşuldu. Katılımcılar bu süreçleri uygulamalı olarak Türk uzmanlardan öğrenme fırsatı buldu.

Katılımcılar, kurs kapsamında Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi ve Uluslararası Organ Nakli Ağı Merkezi'ni de ziyaret etti. Organ nakli sürecinin tüm ayrıntıları merkezdeki simülasyon cihazı üzerinde katılımcılara aktarıldı.