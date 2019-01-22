Organ nakline 'taraftar' değilim diyen Celal Şengör'e yanıt: Dikkate almayın

Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan Prof. Dr. Şengör, organ bağışına karşı kullandığı sözler büyük tepki çekmişti.

"ELİN DANGALIĞINA ORGANIMI NEDEN VEREYİM?"

Organ bağışının taraftarı olamadığını belirten Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" diye konuştu.

ORGAN NAKLİ VAKFI BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Prof. Celal Şengör'ün bir TV yayınında organ bağışı ve organ bekleyen hastalar konusunda kullandığı ve tekrar bile etmekten kaçındığımız ifadeleri büyük bir üzüntüyle izledik.

30 BİN İNSANIMIZ BİR UMUT BEKLİYOR

Türkiye'de halen 30 binden fazla hasta organ, doku ve hücre nakli için bekleme listelerinde kayıtlı bulunmaktadır. Her yıl bu listelere binlerce yeni hasta eklenmektedir.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında 5 bin 457 hasta organ nakli ile hayata döndü. Öte yandan, binlerce hasta da nakil beklerken hayatını kaybetti.

Bekleme listelerinde bugün bir yakınımız veya tanıdığımız olmayabilir, ancak yarın bu listelerde sevdiğimiz bir insan, bir yakınımız veya kendimiz organ bekliyor olabiliriz.

O zaman ancak ve ancak bağışlanacak bir organ ile hayata tutunabileceğimiz unutulmamalıdır.

ŞENGÖR'ÜN AÇIKLAMALARI İNSAN ONURUNU ZEDELEYİCİ

Organ bağışı ve organ nakli süreçlerinde yer alan doktorundan hemşiresine ve organ nakli koordinatörüne kadar tüm sağlık profesyonelleri, hastalar arasında hiçbir ayrım yapmadan çalışmaktadır.

Tek amaç, insanların hayatını kurtarmak ve hayat kalitelerini yükseltmek.

Dolayısıyla organ nakli bekleme listelerindeki hastalar için Sayın Şengör'ün kullandığı, insan onurunu zedeleyici ve talihsiz tanımlamaların, nasıl bir ruh halinin ürünü olduğunu değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

DİKKATE ALMAYIN

Bu tür ifadelerin, bilim insanı ve üniversite mensubu olmakla kesinlikle bağdaşmadığı açıktır. Organ bağışı hakkında bu şekilde spekülatif çıkışların dikkate alınmamasını tavsiye ederiz.