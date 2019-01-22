SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Organ nakline 'taraftar' değilim diyen Celal Şengör'e yanıt: Dikkate almayın
Prof. Dr. Celal Şengör organ bağışıyla alakalı skandal açıklamalarıyla her kesimin büyük tepkisini çekti
Organ nakline 'taraftar' değilim diyen Celal Şengör'e yanıt: Dikkate almayın
22 Ocak 2019 - Haber 7
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Halk TV'de yayınlanan bir programa katılan Prof. Dr. Şengör, organ bağışına karşı kullandığı sözler büyük tepki çekmişti.

"ELİN DANGALIĞINA ORGANIMI NEDEN VEREYİM?"

Organ bağışının taraftarı olamadığını belirten Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" diye konuştu.

ORGAN NAKLİ VAKFI BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Prof. Celal Şengör'ün bir TV yayınında organ bağışı ve organ bekleyen hastalar konusunda kullandığı ve tekrar bile etmekten kaçındığımız ifadeleri büyük bir üzüntüyle izledik.

30 BİN İNSANIMIZ BİR UMUT BEKLİYOR

Türkiye'de halen 30 binden fazla hasta organ, doku ve hücre nakli için bekleme listelerinde kayıtlı bulunmaktadır. Her yıl bu listelere binlerce yeni hasta eklenmektedir.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında 5 bin 457 hasta organ nakli ile hayata döndü. Öte yandan, binlerce hasta da nakil beklerken hayatını kaybetti.
Bekleme listelerinde bugün bir yakınımız veya tanıdığımız olmayabilir, ancak yarın bu listelerde sevdiğimiz bir insan, bir yakınımız veya kendimiz organ bekliyor olabiliriz.
O zaman ancak ve ancak bağışlanacak bir organ ile hayata tutunabileceğimiz unutulmamalıdır.

ŞENGÖR'ÜN AÇIKLAMALARI İNSAN ONURUNU ZEDELEYİCİ

Organ bağışı ve organ nakli süreçlerinde yer alan doktorundan hemşiresine ve organ nakli koordinatörüne kadar tüm sağlık profesyonelleri, hastalar arasında hiçbir ayrım yapmadan çalışmaktadır.

Tek amaç, insanların hayatını kurtarmak ve hayat kalitelerini yükseltmek.

Dolayısıyla organ nakli bekleme listelerindeki hastalar için Sayın Şengör'ün kullandığı, insan onurunu zedeleyici ve talihsiz tanımlamaların, nasıl bir ruh halinin ürünü olduğunu değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

DİKKATE ALMAYIN

Bu tür ifadelerin, bilim insanı ve üniversite mensubu olmakla kesinlikle bağdaşmadığı açıktır. Organ bağışı hakkında bu şekilde spekülatif çıkışların dikkate alınmamasını tavsiye ederiz.

Anahtar Kelimeler:

organ nakli organ nakli vakfi celal sengor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlıkta şiddet kadın dayanışma vakfıorgan nakli ORGAN NAKLİ VAKFI Celal Şengör sağlıkta şiddet Ahi Evran Üniversitesi Cahit Uçarilaç sanayiEpidemiology and Community Health Epidemiyoloji fazla kiloSakarya Üniversitesi Ankara Üniversitesi Hastaneler YarışıyorÇatak Devlet Hastanesi Van kar yağışı 112 acil Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İsmail Gömceli Gastroenteroloji CerrahisiSigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Dünya Sağlık Örgütü tütün Kontrolütinnitus Kulak Burun Boğaz kulak çınlaması İbrahim Engin ÇekinAcil Servis Marmara Üniversitesi Yüksek Eğitimli Uzman HemşireSGK MEDULAFETÖ Sağlık BakanlığıAcil Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kamu Hastaneleri Genel MüdürlüğüTürk Cerrahi Derneği Seher Demirer Türkiye Klinikleri DerneklerimizTürk Eczacıları Birliği Yekta Saraç saglik bakanligi eczacı grip Romanya Ulusal Sağlık Enstitüsü Sorina Pintea grip salgını
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.