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Organ ticareti iddiasıyla özel hastaneye operasyon: Doktor ameliyata girerken gözaltına alındı
ESENYURT'ta polis ekipleri, yasa dışı organ ticareti yapıldığı ihbarı üzerine özel bir hastaneye ameliyat saatinde operasyon düzenledi. 10 bin dolara Suriyeli bir kişinin böbreğini almak istediği belirlenen İsrailli, böbreğini satan kişi, organ naklini yapacak doktor ve tercüman gözaltına alındı
Organ ticareti iddiasıyla özel hastaneye operasyon: Doktor ameliyata girerken gözaltına alındı
03 Temmuz 2019 - DHA
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Yasadışı organ ticareti ihbarı üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı sosyal medya üzerinden anlaştıklarını belirlediği şüphelilerin akraba gibi görünmek için sahte pasaport düzenlediklerini belirledi.

HASTANEYE OPERASYON

Şüpheliler, Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye verdikleri sahte belgelerle organ nakli yapılmasını talep etti. Organ nakli prosedürlerini uygun bulan hastane yetkilileri, 21 Haziran'a ameliyat günü verdi. Ekipler, hastaneye ameliyat saatinde baskın yaptı.

10 BİN DOLAR BÖBREK

Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Zına, İsrail uyruklu 50 yaşındaki Nimer Hayadrı'ye 10 bin doları karşılığında böbreğini vermek üzereyken operasyon durduruldu.  

35 BİN DOLARA AMELİYAT

Organ naklini 35 bin Amerikan Doları karşılığında gerçekleştireceği iddia edilen Doç. Dr. H.G. ve Suriye uyruklu Zına ve İsrail uyruklu Hayadrı'ye tercümanlık yapan Yusuf E. (49)  gözaltına alındı. 

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüphelinin ifadeleri alındı. Böbrek almak için İstanbul'a gelen Nimer Hayadrı sınır dışı edilmesi için polis merkezindeki işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tercüman Yusuf E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 22 Haziran'da emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına ve Doç.Dr. H. G. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 


2 DEFA SAHTE SURİYE PASAPORTU ÇIKARTILDI

İsrail uyruklu Hayadrı ifadesinin devamında, “Filistinli bize ameliyat için 500 dolara sahte Suriye pasaportu ayarladı. Ayarladığı pasaportta beni Ahmet Zına'nın kardeşi gibi ayarlamışlardı. Bu duruma Doç. Dr. H.G. itiraz ederek kardeş görünmemizin sakıncalı olduğunu etik kurulundan geçmeyeceğini söyledi. Filistinliyle tekrar irtibata geçerek yeniden pasaport yaptırmasını istedim. Tekrar 500 dolar vererek ikinci defa benim için sahte Suriye pasaportu çıkartıldı. Ben bazı işlerim için ülkeme döndüm" dediği ileri sürüldü.

DOKTOR VE EKİBİ HAVALİMANINDA KARŞILADI , 8 BİN EURO MASRAF VERDİM

Organ nakil ameliyatı için İsrail'den 14 Haziran'da tekrar İstanbul'a gelen Nimer Hayadrı ifadesinin devamında, “Organ naklini yapacak Doç. Dr. H.G., H.G.'nin asistanı ve şoförü havalimanında beni karşıladı. Doktorun asistanı tarafından Bahçelievler'de ameliyat öncesi 1 hafta kalacağım eve götürülürken, Doç. Dr. H.G.'nin tedavi dışındaki ücretler için 8 bin euro  istedi. Kendisine bu parayı da verdim" dediği öğrenildi. 

DOKTOR VE BÖBREĞİNİ SATMAK İSTEYEN TUTUKLANDI

Böbrek almak için İstanbul'a gelen Nimer Hayadrı sınır dışı edilmesi için polis merkezindeki işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tercüman Yusuf E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 22 Haziran'da emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına ve Doç.Dr. H. G. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen Filistin uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

ORGAN NAKLİ NASIL YAPILIR? 

Türkiye'de organ nakli işlemleri 4'üncü dereceden akrabalıklara kadar yasal bir izne tabi değil, fakat akrabalığı olmayanlar için etik kurul kararı şart koşuluyor. Etik kurul organ nakli yapılan hastanelerin olduğu illerde bulunan İl Sağlık Müdür vekili, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü görevlisi, genel cerrah, psikolog, il barosunun görevlendirdiği avukat bulunuyor. Etik kurulda, organ vermek isteyen kişi ve alacak kişi müracaat ediyor. Kurul toplantı zamanı organı verecek ve alacak kişileri komisyonun önüne çıkartıyor. Organı alan ve veren arasında herhangi bir para ilişkisi olmadığına kanaat getirilirse organ nakil onayı veriliyor.

Anahtar Kelimeler:

organ ticareti ozel hastane

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3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
03.07.2019 16:42:50
Bazen içimden şöyle geçiyor:
Amerika gibi çek sınırlara duvarları , ne göçmen derdin olur ne organ kaçakçılığı.
People
1
2) hastaperest (op.dr)
03.07.2019 16:00:58
sağlık sistemindeki hekimin emek ve beyin sömürüsü, hekimi suça itiyor....

hekim acaba neden bu yola girdi diyen yok...
People
0
3) hüsnü mübarek (uzman)
03.07.2019 15:01:46
Nedir bu para hırsı bu nefis anlayamıyorum. çokmu ihtiyacınız vardı paraya? ne kadarlık bir borcunuz var ki bu kadar nitelikli bir iş yaparken böyle işlere kalkışıyorsunuz?
Organ nakli yapabilen hekim şimdi cezaevinde. kamuda çalışsanız en kötü ihtimalle aylık 20-30 bin tl kazanacakken özelde çalışıyorsunuz ve yine kazanç yetmiyor bu işlere yöneliyorsunuz.
Hastalardan bıçak parası almalar, neymiş efendim SGK ameliyatta lazım olan bir malzemeyi karşılamıyormuş veya daha kalitelisi kullanılacakmış ekstra para almalar, sen parayı odamda bana ver ben vezneye kendim yatırmalıyım demeler. Bu ne hırstır?
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