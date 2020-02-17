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Organ ticareti operasyonu, 4 şüpheli gözaltında
İstanbul'da organ ticareti yaptıkları iddia edilen  4 şüpheli polis operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin hastaneye girişleri ve ardından polis ekiplerince hastaneden çıkartılmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı
Organ ticareti operasyonu, 4 şüpheli gözaltında
17 Şubat 2020 - DHA
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İSTANBUL-Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı organ ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, 10 Şubat günü böbrek alıcısı N.Ç.(47) ve böbrek vericisi A.Ö.(32) ile böbrek alışverişinin yapılmasına aracı olan O.A.(54) ve A.K.(31) isimli şüphelileri İstanbul'daki özel bir hastaneye başvuru yaptıkları sırada gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Emniyet ekiplerinin yaptıkları araştırmada böbreğini verecek olan A.Ö.'nün sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin A.İ.(31) olduğu belirlenirken, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı tespit edildi. Polis tarafından yapılan çalışmalarda böbrek vericisi A.İ.'nin böbrek alıcısı N.Ç. ile 2 ay önce Mersin'de tanıştığı belirlendi. Böbrek vericisi A.İ. ,N.Ç.'nin hastalığından yararlanarak İstanbul'daki O.A. ve A.K. isimli kişilere ulaşıp böbrek naklini organize etmelerini istedi. Böbrek vericisi olan A.İ''nin , N.Ç.'den,  organizatör olan O.A. ve A.K. için  ameliyat ücreti olarak 55 bin euro isterken,  kendi böbreği için de N.Ç.'den 40 bin dolar talep ettiği belirlendi.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, N.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A, A.K. ve A.İ. isimli şüpheliler ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

organ ticareti bobrek

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