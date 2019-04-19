Organ ticareti yapanlara operasyon: 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin Bakırköy, Esenyurt ve Tuzla'daki 4 özel hastanede, sahte belge düzenleyerek organ nakli yaptırdığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 9 Nisan'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kaşe ve çok sayıda pasaport ile diploma fotokopisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|11. Ulusal Artoplasti Kongresi
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|18/04-21/04
|11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|19/04-21/04
|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
|GÖZ...
|İSTA
|17/04-21/04
|23.Ulusal Kanser Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|19/04-23/04
|14. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2019 Uluslararası Ortak Toplantısı
|RADYOLOJİ
|İSTA
|24/04-27/04
|12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
|PEDİATRİ
|KONY
|25/04-27/04
|Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantı
|RADYOLOJİ
|ANKA