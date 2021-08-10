Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Orta yaşta boy kaybı yaşayan kadınlarda kalp rahatsızlığından ölüm riski daha fazla
Araştırmacılar, orta yaşta çarpıcı biçimde boy kaybı yaşayan kadınlarda kalp-damar hastalığına bağlı erken ölüm olasılığının artabileceği uyarısında bulundu.
Orta yaşta boy kaybı yaşayan kadınlarda kalp rahatsızlığından ölüm riski daha fazla
10 Ağustos 2021 16:44 - AA Zehra Ulucak Kıdık
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Daily Mail'in haberine göre, British Medical Journal'da yayımlanan çalışmada, kadınlarda orta yaşta boy kaybının, kardiyovasküler rahatsızlığa bağlı erken ölüm riskinin yükselmesine işaret edebileceği belirtildi.

Araştırma çerçevesinde yaklaşık 30 ila 60 yaşlarında 2 bin 406 İsveçli ve Danimarkalı kadın gözlemlendi.

Katılımcı kadınların boyları 10 ila 13 yıllık süreçte ortalama 0,8 santimetre kısalırken, 157'si kardiyovasküler hastalıktan olmak üzere toplam 625 kadın hayatını kaybetti.

Çalışmada, kilo, yaş ve yaşam tarzı gibi faktörler değerlendirmeye alındıktan sonra her 1 santimetrelik boy kaybının, kadınlarda kalp-damar hastalığına bağlı erken ölüm riskini yüzde 14 ila 21 arasında artırdığı sonucuna varıldı.

Araştırmada, 2 santimetreden fazla boy kaybı yaşayan kadınlarda ise felç veya kalp krizi gibi kardiyovasküler rahatsızlıklardan ölme olasılığının diğerlerinin iki katına çıktığı kaydedildi.

Çalışmada, kadınların düzenli egzersiz yaparak, D vitamini ve kalsiyum takviyeleri alarak orta yaşta boy kaybı ve kemik kırılmalarının önüne geçebileceği de vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

kardiyovaskuler boy kaybi orta yas kalp-damar hastaligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.