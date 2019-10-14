Ortaöğretimli hemşireler: Adaletsiz alıma son verilmesini istiyoruz

Ortaöğretim Hemşire Profesyonelleri Platformu yaptıkları yazılı açıklamada hemşirelik bölümü lisans mezunu verilmediği dönemlerde hemşire ihtiyacını karşıladıklarına dikkat çekti.

Ortaöğretimli hemşireler olarak hastanelerde doğru hizmeti verdiklerini belirten platform üyeleri “Biz Ortaöğretim Hemşireler de hem aldığımız eğitim ile hem de hastaların bizlerden istediği ve beklediği güler yüz, etkili iletişim, empati yapma ve ekip çalışmasına uyum gibi becerilerimiz ile hastanelerde en iyi hizmeti verecek bireyleriz. “ ifadelerini kullandı.

Şuan Türkiye’de devlete ait yaklaşık 450 , özel kapsamında ise 200 kadar sağlık meslek lisesi olduğunu belirten platform üyeleri ortaöğretim mezunu hemşirelerin mağdur olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“2017 yılına kadar yılda en az 15 – 20 bin arası sağlık meslek lisesi mezun verdi ve yapılan mevzuat değişikliği ile 2017 yılından itibaren hemşire unvanı ile mezun olma durduruldu. Fakat 120 bine aşkın Hemşire unvanına sahip ortaöğretim hemşire mağdur oldu.

2016 KPSS ile yapılan yaklaşık olarak atama sayıları:

Lisans Hemşire:12 bin

Ortaöğretim Hemşire:680

Şuan ise iki bölüm arasında ki fark yaklaşık 1/18 oranına çıktı.

Sadece son 4 sene içinde bile 92 bin küsur mezun ile sayımızın matematiksel olarak arttığını görmekteyiz. “ ifadelerini kullandı.

Anadolu Sağlık Meslek liselerinde Hemşire diplomalarını almak için mesleki bütün dersleri en donanımlı şekilde gördüklerini belirten ortaöğretimli hemşireler teorik ve pratik anlamda kendilerini geliştirdiklerini ifade ediyor.

“Adaletsiz alıma son verilmesini istiyoruz”

Yönetmeliğe göre “Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.” maddesi ile Sağlık Bakanlığı Onaylı Ortaöğretim Hemşire diploması ile adil atanma istediklerini dile getiren platform üyeleri şunları kaydetti:

“Lisans meslektaşlarımız ile aramızdaki adaletsiz alıma son verilmesini istiyoruz"

Ortaöğretim Hemşire olduğumuz gerekçesi ile bu kutsal mesleğimizi küçük düşürdüğümüz yönünde ki ithamlara son verilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın16 Nisan seçimleri öncesi 11 Nisan 2017’de aynen şöyle bir söylemi olmuştur: ‘’Ben diyorum ki hemşirelik liselerinden dahi meslek liselerinden dahi mezun olanların önünü bizim süratle açmamız lazım’’ ve bizler Cumhurbaşkanımızın bu sözünün tutulmasını istiyoruz.”