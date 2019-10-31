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Ortaokul öğrencilerinden doktorluk mesleğini tanımak için hastane ziyareti
Malatya’da, ortaokul öğrencileri doktorluk mesleğini tanımak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti
Ortaokul öğrencilerinden doktorluk mesleğini tanımak için hastane ziyareti
31 Ekim 2019 - İHA
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MALATYA - Fırat Gençlik Merkezi Gönüllüleri adına açıklamada bulunan Elif Altın, "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi” kapsamında Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni Kuyulu Ortaokulu öğrencilerine ziyaret düzenlediklerini ifade ederek, “Öğrenciler bu ziyaret ile hayallerindeki meslekler ile tanışma fırsatı buldular. Bu ziyaretin öğrencilerin ileriye dönük hayallerine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Kuyulu Ortaokulu öğrencilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getiren Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Rabia Aydoğan Baykara ise, “Böyle güzel hayalleri olan, öğrencilerin hastanemizi ziyaret etmesi bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımız geleceğimizdir. Her birinin hayallerini çok değerli buluyorum. Hayata bakışları, vizyonları bizim geleceğimiz noktayı işaret etmektedir. Geleceğin doktorlarına, mühendislerine, öğretmenlerine, polislerine, avukatlarına, hakimlerine, çiftçilerine, subaylarına başarılar dileriz" diye konuştu. Öğrenciler daha sonra, hayallerindeki meslekle tanışmak amacıyla, hastanenin Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Göz Polikliniklerine giderek burada hayallerindeki mesleklerden doktorluk mesleği ile tanıştılar. Öğrencilerin gezisi, yeni hizmete giren Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin çocuk polikliniklerini ziyaret etmeleri ile son buldu.

Özellikle lise sınavına girecek öğrencilerin meslek belirlemede bu tür inceleme ziyaretlerinin önemli olduğu vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

malatya egitim ve arastirma hastanesi

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