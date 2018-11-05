Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında Osmancık Devlet Hastanesi'nde anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri ve gebenin, istediği uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik alanlar oluşturuldu.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığından bir heyetin denetlediği Osmancık Devlet Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı.

Çorum Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmancık Devlet Hastanesi'nde Anne Dostu Hastane çalışmaları kapsamında önemli düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Anne ve anne adayları için oluşturulan fiziki mekanlarla normal doğumun özendirilmesinin, ayrıca doğumdan sonra anne ile bebeğin bir an evvel buluşmasını sağlayarak bağlılığı ilk andan itibaren oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Sobacı, şöyle konuştu:

"Anne Dostu Hastane unvanı alan Osmancık Devlet Hastanesinde tüm eğitimlerini alan nitelikli sağlık personelimizle, anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmaları sağlamıştır. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının en temel hakkıdır. Tüm eğitimler ulusal standartlara uygun hazırlanmaktadır. Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır."