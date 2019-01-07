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Osmaniye'ye yeni devlet hastanesi: Yapım ihalesi Şubat ayında
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'de yapılacak olan 600 yataklı yeni devlet hastanesinin yapım ihalesinin şubat ayı içinde gerçekleştirileceğini söyledi.
Osmaniye'ye yeni devlet hastanesi: Yapım ihalesi Şubat ayında
07 Ocak 2019 - AA
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Durmuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 600 yatak kapasiteli yeni hastanenin bölgeye yapılacak en büyük yatırımlardan birisi olduğunu söyledi.

"Osmaniye'ye kazandıracağımız yeni hastanemizin ihalesi şubat ayı içinde yapılacak" diyen Durmuşoğlu, yeni hastanenin faaliyete geçmesiyle sağlık hizmetleri konusunda Osmaniye'nin bir merkez haline geleceğini ve kentte yaşayanların başka bir yere gitmeden bütün sağlık hizmetlerini alabilme şansını elde edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'de sağlık hizmetleri konusunda çok büyük devrimler gerçekleştirildiğini, Osmaniye'de yapılacak hastanenin de bu atılımlardan birisi olduğunun altını çizen Durmuşoğlu, "Proje olarak hastanemiz 600 yataklı olarak görülüyor ancak yatak kapasite olarak 800 yatağa kadar çıkabilecek. 190 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni hastanemizde 24 ameliyathane ile 182 poliklinik bulunacak. Bu proje tamamlandığında sadece bir hastane olarak değil, oluşturacağı istihdam ve ekonomik hacimle de bölgemize büyük katkı sağlayacaktır." diye ifade etti.

Durmuşoğlu, 3 blok ve 8 kattan oluşacak yeni hastanenin kenti Türkiye'nin parlayan yıldızı yapma yolunda çok önemli bir adım olacağının altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere Osmaniye'yi hak ettiği şekilde taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hemşehrilerimize yakışır şekilde inşa edilip en modern tıbbi cihazlarla donatılacak olan 600 yataklı devlet hastanesinin kentimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı

Anahtar Kelimeler:

osmaniye mucahit durmusoglu devlet hastanesi

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