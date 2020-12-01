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ÖSYM, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercihleri almaya başladı
ÖSYM, Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini almaya başladı
ÖSYM, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercihleri almaya başladı
01 Aralık 2020 12:12 - AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar yapabilecek. Tercihler, 7 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Anahtar Kelimeler:

olcme secme ve yerlestirme merkezinin osym

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