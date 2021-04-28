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ÖSYM, 2021 TUS 1. Dönem İçin Tercihleri almaya başladı
ÖSYM, 2021 TUS 1. Dönem başvurularının alınmaya başladığını duyurdu
ÖSYM, 2021 TUS 1. Dönem İçin Tercihleri almaya başladı
28 Nisan 2021 15:49 -
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DUYURU
(28 Nisan 2021)

2021-TUS 1. Dönem: Tercihlerinin Alınması

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 28 Nisan - 04 Mayıs  2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Nisan 2021 günü saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 


2021-TUS Kılavuzu

2021-TUS 1. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar

Anahtar Kelimeler:

2021-tus osym

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