ÖSYM Değerlendirme Raporunu yayımladı! İşte TUS'ta en zor branş!

MEDİMAGAZİN-Her yıl 2 kez yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), “Temel Tıp Bilimleri” ve “Klinik Tıp Bilimleri” testi olmak üzere iki ayrı oturumda yapılıyor. Her birinde 120 soru bulunan testler için adaylara 150 dakika süre veriliyor.

TUS ile öğrencilerin 11 farklı alana dair bilgi ve deneyimlerinin ölçülmesi amaçlanıyor.

ÖSYM’nin 2020 yılında yapılan 2 TUS’u değerlendirdiği Raporunda branşların zorluk derecesi ve soru kalitesi gözler önüne serildi.

Bilgiler neye göre değerlendiriliyor?

Adaylara sunulan sorular, ortalama güçlük düzeyleri ve iç tutarlılık katsayılarına göre değerlendiriliyor.

Güçlük düzeyi, sorunun zorluk derecesini belirliyor. İç tutarlılık katsayısı yöntemi ise testte yer alan tüm maddelerin, birbirleriyle ne derece tutarlı olduğunu belirlemek için kullanılıyor.

İndeksler bilen ve detay bilgiye hâkim öğrencileri analiz ediyor

Burada bir sorunun zorluk indeksi kadar, ayırt edicilik indeksinin de önemli olduğu göz ardı edilmemesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bir sorunun çok zor olması, o soruya gelecek doğru yanıt sayısını etkilerken; ayırt edicilik indeksi, doğru yanıt veren adayların istatistiksel analizinin oluşturulmasını sağlıyor. Ayırt edicilik indeksinin yüksek olması, o sorunun daha kaliteli bir soru olduğunu gösteriyor. İndeksler, yanıtı bilen ve bilmeyen öğrenci ayrımının yapılmasında ve detay bilgiye hâkim öğrencinin belirlenmesinde bir örneklem oluşturuyor.

2020 yılı TUS birinci dönem analizi

2020 yılı birinci dönemi Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testleri incelendiğinde, Klinik Tıp Bilimleri testinde güçlük düzeyinin daha yüksek olduğu göze çarpıyor. Ayırt edicilik indeksleri incelendiğinde, Temel Tıp Bilimleri testinin ortalaması 0,35; Klinik Tıp Bilimleri testinin ortalaması 0,29 olarak hesaplanıyor. Sonuçlara göre, Temel Tıp Bilimleri testinde ayırt edici soruların yoğunlukla yer aldığı görülüyor.

İç tutarlılık katsayısı açısından değerlendirilme yapıldığında da Temel Tıp Bilimleri testi 0,94 ortalamaya sahipken; Klinik Tıp Bilimleri testinde bu oran bir miktar daha düşük.

2020 yılı TUS ikinci dönem analizi

TUS’un ikinci dönemi incelendiğinde ise ortalama güçlük düzeyinin Temel Tıp Bilimleri testinde daha düşük olduğu (0,44), Klinik Tıp Bilimleri testinde de güçlük düzeyinin daha yüksek olduğu görülüyor.

İkinci dönem analizinde soruların ayırt edici özelliklerine bakıldığında yine Klinik Tıp Bilimleri testinde sunulan soruların, Temel Tıp Bilimleri sorularının gerisinde kaldığı görülüyor.

Temel Tıp Bilimleri testinin ayırt edicilik değeri 0,34 iken; Klinik Tıp Bilimleri testinin ayırt edicilik değeri 0,30 olarak gözleniyor.

TUS’ta en zor branş

TUS kapsamında branşlar arası zorluk dereceleri incelendiğinde, birinci dönemin güçlük düzeyi en yüksek (en zor) testi olarak Temel Tıp Bilimlerinden “anatomi”; Klinik Tıp Bilimlerinden ise “dahiliye” ve “pediatri” karşımıza çıkıyor.

Ayırt edicilik indeksi en düşük ders 0,30 oranla “cerrahi”; en yüksek ders ise “histoloji” ve “embriyoloji” olarak görülüyor.

2020 yılında yapılan 2. Dönem TUS Sınavında ise yine "anatomi" zorluk olarak en zor ders olarak karşımıza çıkıyor. 2020-TUS 2. Dönem Temel Bilimlerin ortalama güçlük düzeyi 0,44 ve Klinik Bilimlerin ortalama güçlük düzeyi ise 0,55 olarak hesaplandı. Hem klinik hem de temel bilimler göz önüne alındığında en zor sınav yine anatomi olarak göze çarpıyor. Anatomide doğru cevap oranı yüzde 28 de kalırken, doğru cevap oarnı en çok yüzde 66 ile fizyolojide oldu.