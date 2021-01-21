ÖSYM duyurdu: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri için süre başladı

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) tercih işlemleri, 21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Adayların tercih işlemi 26 Ocak 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Adaylar, işlemlerini, bireysel olarak 21 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

ÖSYM Başkanlığının yayımladığı duyuruya göre, yerleştirme işleminde, 2020-EUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2020-EUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020-EUS Başvuru Kılavuzu



2020-EUS Tercih Bilgileri ve Tablolar