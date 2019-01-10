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ÖSYM İşyeri Hekimliği 2. dönem sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2. dönem sonuçları açıklandı
ÖSYM İşyeri Hekimliği 2. dönem sonuçları açıklandı
10 Ocak 2019 - AA
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Aralık 2018'de uygulanan 2018-İSG-2. dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. 

Anahtar Kelimeler:

isyeri hekimligi osym is guvenligi uzmanligi

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