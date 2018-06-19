ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'na 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı. Sonuçlar "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebiliyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|23.05-22.06
|GÖZ MİKROSKOBU SATIŞI
|Tıbbi Cihaz
|23.05-22.06
|GÖZ MİKROSKOBU SATIŞI
|Tıbbi Cihaz
|22.05-21.06
|Ortopedi Uzmanı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/06-23/06
|4. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
|KALP VE...
|İSTA
|22/06-24/06
|4. Ürojinekoloji'de Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
|ÜROLOJİ
|ANKA
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|30/06-30/06
|7.Nöroradyoloji Okulu
|RADYOLOJİ
|ANKA
|29/06-01/07
|Jinekolojik Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu
|KADIN...
|İSTA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ