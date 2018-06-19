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ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı
19 Haziran 2018 -
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ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'na 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı. Sonuçlar "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebiliyor.

Anahtar Kelimeler:

sozlesmeli saglik personeli saglik bakanligi

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8
1) Fizyoterapist (İşsiz)
19.06.2018 17:01:02
Mardin nusaybin 91 nedir yarabbim, diploma bir işe de yaramıyor , Allahim fizyoterapist olacak ne günah isledim ben...
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