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ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına uyarı: Saatlere dikkat
ÖSYM, pazar günü yapılacak TUS ve STS için adaylara saat uyarısında bulundu
ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına uyarı: Saatlere dikkat
22 Şubat 2019 - AA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 24 Şubat'ta uygulanacak 2019-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavında adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı. 

Duyuruda ayrıca 2019-TUS (1. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Aşama sınavlarında da adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek. 

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