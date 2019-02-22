ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına uyarı: Saatlere dikkat

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 24 Şubat'ta uygulanacak 2019-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavında adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.
Duyuruda ayrıca 2019-TUS (1. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Aşama sınavlarında da adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|22/02-23/02
|4. İstanbul Hipofiz Sempozyumu - Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonosal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu ve 2. Hipofiz Hastalıklarında Hemşirelik Bakım Kursu
|BEYİN VE...
|İSTA
|21/02-23/02
|6. Marmara Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|İSTA
|21/02-24/02
|7.Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi
|PEDİATRİ
|ANTA
|01/03-02/03
|11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|28/02-03/03
|11. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
|NEFROLOJİ
|SAKA
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR