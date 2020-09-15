Otelde turistlere 'Maske takın' diyen hemşirenin yüzüne terlik fırlattılar

Antalya’da Rus uyruklu 3 kadın turist , otelde kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlatınca tatillerinin ikinci gününde karakolluk oldu. Edinilen bilgiye göre, Kemer’deki 5 yıldızlı bir otele giriş yaptıkları gün doktor ofisine giden rus uyruklu Margarine D. (23) Tatiana S. (32) ve ismi belirlenemeyen bir başka kadın turist iddiaya göre içeriye girerek soyunmak istediklerini söylediler. Hemşire İsmira Öztürk (25), doktor ofisinde böyle bir şey yapamayacaklarını söyleyince alkollü oldukları öne sürülen kadınların hakaretleriyle karşı karşıya kaldı. Ertesi gün iki arkadaşıyla birlikte tekrar doktor ofisine gelen Tatiana S., ayak topuğuyla ilgili şikayeti olduğunu söyleyerek doktorla görüşmek istediğini söyledi.

Hemşire İsmira Öztürk, yine alkollü olduğu iddia edilen turistlere maskesiz biçimde doktorun yanına giremeyeceklerini söyleyince tartışma çıktı. İddiaya göre Margarita D. isimli kadın hakaret ederken, Tatiana S. ise ayağındaki kırmızı terliği çıkararak hemşirenin yüzüne fırlattı. Gözüne isabet eden terlikle canı yanan hemşire acıyla çığlık atarken, olaya tanık olan işyeri hekimi polisi arayarak “Beyaz kod” ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis üç rus kadını ve saldırıya uğrayan hemşireyi sağlık kontrolü için Kemer Devlet Hastanesi’ne götürdü. Rus kadınlar, yine iddiaya göre hastanede de sağlık çalışanlarına zorluk çıkararak alkol ölçüm cihazını üflemedi. Bunun üzerine nöbetçi doktor, fiziki muayene ve ağız kokusuna dayanarak alkollü olduklarını kayda geçti. Taraflar hastaneden sonra karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Hemşirenin yüzüne terlik fırlattığı iddia edilen Tatiana S.'nin otele ait banyo terliğini giydiği dikkat çekerken, saldırıda kullanılan plastik terliğin gizlendiği öne sürüldü.

Yaşadığı saldırıyı anlatan hemşire İsmira Öztürk, olayın meydana geldiği otelde, özel bir hastanenin işyeri hekimine bağlı olarak çalıştığını belirterek, kendisine saldıran kadınların otele girdiklerinden beri sarhoş olduklarını, kendilerine maske takmalarını söyleyince kendisine hakaret ettiklerini ve terlik fırlattıklarını söyledi.

Hemşire Öztürk, karakola giderek turistlerden şikayetçi oldu.