Otizm Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı: 36 bin otizmli çocuk var



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "Otizm Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Orhan Koç, otizm spektrum bozukluğunun hükümetin, bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının ele aldığı bir konu olduğunu belirtti.

Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili eylem planının 2016'da yayınlandığını, o günden bu yana birçok çalışma yapıldığını dile getiren Koç, Türkiye'de otizm spektrum bozukluğu bulunanların sayısında ise tartışma olduğunu ifade etti.

Türkiye'de otizm spektrum bozukluğu olanların sayısına ilişkin bir çalışmaya ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Koç, Milli Eğitim Bakanlığının kuruluşlarında eğitim alan 14 bine yakın otizm tanılı çocuk bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise 36 bin tanı alan otizmli çocuk olduğunu söyledi.

Son yıllarda bu alandaki hizmetlerin çeşitliliğinin arttığını dile getiren Koç, otizm tanısı alan çocuklara yönelik özel eğitimlerin etkinliğinin fazlalaştırıldığını ve yaygınlaştırıldığını belirtti.

Koç, ailelerin hayatlarını otizmli çocuklarına adadığını, annelere yönelik erken emeklilik hakkı tanındığını vurguladı.

Otizm tanısı olan çocukların korumalı iş yerlerinde istihdamını önceleyen mevzuatın bulunduğunu hatırlatan Koç, bunun yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etti. Koç, kendi işini kurabilecek durumdakilere de İŞKUR'un desteğinin olduğunu anımsattı.

Koç, "Engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinde otizmle ilgili özel merkezlerin açılması ve bunların yaygınlaştırılması bizim en önemli önceliklerimizden biri. Zaten orta vadeli planımızda sayısal değerlerle de vadettiğimiz ama henüz ciddi anlamda gerçekleştiremediğimiz hizmet. Yakın zaman içerisinde gündüzlü bakım merkezlerimizi artıracağız." dedi.

Otizm ile ilgili ihtisaslaşmış kurumsal bakım merkezlerinin sayısının az olduğunu, kapasiteyi artırmak için çalıştıklarını anlatan Koç, erken tanının önemine değindi. Bu anlamda gelişmeler kaydedildiğini anlatan Koç, eylem planının 2019'da tamamlanacağını ancak bunu devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

"Ortak bir gayret içinde olmalıyız"

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, otizm eylem planının takip edildiğini söyledi.

Bilgili, "İyi bir koordinasyon yapabilirsek, otizm eylem planını gerçekleştirmede ciddi neticeler elde edebiliriz. Bakanlık olarak bu konuda eğitime erişimde hiç bir engel olmaması gerekir. Bütün engelleri kaldırmalıyız. Ortak bir gayret içinde olmalıyız. Otizmde farkındalığın sürekliliğinin olması lazım. Erken teşhis, erken yönlendirme ve kaynaştırma eğitimlerinin artması gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıya sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.