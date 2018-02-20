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Otizm kan testiyle teşhis edilebilecek
İngiliz bilim insanları, otizmin erken safhada teşhisini sağlayacak bir kan ve idrar testi geliştirdi. uzmanlar otizm ile kandaki protein hasarı arasında bağlantı olduğunu keşfetti.
Otizm kan testiyle teşhis edilebilecek
20 Şubat 2018 - NTV
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Otizmin belirtileri geniş bir yelpazeye yayılıyor. Özellikle erken safhada teşhis edilmesi hem güç hem de kesinlik taşımıyor.

İngiltere'de bilim insanları, otizmin erken teşhisinin yolunu açacak bir kan ve idrar testi geliştirdi.

Warwick Üniveritesi araştırmacıları, otizm teşhisi konulmuş 38 çocuktan kan ve idrar örnekleri aldı. Örnekler, otizmli olmayan 31 çocuğunkiyle karşılaştırıldı.

OTİZİMDE KAN ŞEKERİ DE YÜKSELİYOR

Yapay zeka algoritma tekniklerinin kullanıldığı araştırmada, otizmli çocukların kan ve idrar testlerinde kimyasal farklılıklar gözlendi.

Kan plazmasındaki proteinler incelendiğinde otizmli çocukların ditirozin seviyesinin yüksek olduğu görüldü. Otizmli çocuklarda protein ve yağlardaki şeker oranı da yüksek.

ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DOĞRULANMASI GEREKİYOR

Araştırmanın bundan sonraki aşamasında aynı çalışma farklı çocuklar üzerinde tekrarlanacak. Aynı sonuçlara ulaşılırsa araştırma doğrulanmış olacak.

Uzmanlar, bu sayede otizmin çok daha erken yaşta tespit edilebileceğini umuyor. Böylece tedaviye daha erken başlanacak.
 

Anahtar Kelimeler:

otizm kan testi

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