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Otizm rahimde tespit edilebilir mi? Harvard'daki Türk bilim insanı araştırdı!
Bilim adamları, otizm bebeklerin beyin taramaları yoluyla anne karnında tespit edilebildiğini söylüyor
Otizm rahimde tespit edilebilir mi? Harvard'daki Türk bilim insanı araştırdı!
06 Nisan 2022 15:11 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Bir çalışma, gelişmekte olan bebeklerin beyin taramalarını analiz ederek otizm rahimde tespit edilebilir.  

Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden 2011 yılında mezun olan ve halen Harvard Tıp Okulu, Massachusetts Genel Hastanesi, Athinoula A. Martinos Biyomedikal Görüntüleme Merkezi'nden Dr Alpen Ortug liderliğindeki araştırmacılar, gebe kaldıktan altı ay sonra alınan 39 fetal beyin taramasını geriye dönük olarak incelediler. 

Çocuklardan 9'una daha sonra otizm teşhisi kondu ve 20'sinde herhangi bir gelişim sorunu yoktu.

Diğer 10 genç de otizme sahip değildi, ancak ortak otizmli katılımcıların sahip olduğu başka temel koşullara sahipti.

Ekip daha sonra farklı gruplar arasında karşılaştırmak için her taramada beynin farklı kısımlarını bölümlere ayırdı. 

Bulgulara göre, otizmi olan çocukların diğer üç grupla karşılaştırıldığında 'önemli ölçüde daha büyük' ​​bir insular lobu vardı.

Beynin bu bölümünün algısal farkındalık, sosyal davranış ve karar vermede çok önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. 

Otizmli gençlerin, olmayan çocuklara kıyasla daha büyük bir amigdala (korkuyla ilişkili duygu ve anıları işleyen) ve hipokampal komissürü (hafıza ve öğrenme için gerekli) vardı. 

Akademisyenler, bulgularının, otizmli yetişkinler arasında beynin bu bölümlerinden bazılarında farklılıklar tespit eden diğer son çalışmalarla uyumlu olduğunu söyledi. 

Dr Ortug, olası otizm hastalarında beyin anormalliklerinin en erken belirtilerini tespit etmenin 'bunun arkasında olabilecek birçok genetik ve çevresel faktörü' anlamak için 'ideal olduğunu' söyledi.

Ortug, araştırmayı 2-5 Nisan tarihlerinde Philadelphia'da düzenlenen Deneysel Biyoloji (EB) 2022 toplantısında Amerikan Anatomi Derneği yıllık toplantısında sunacak.

Anahtar Kelimeler:

otizm insular lon alpen ortug

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