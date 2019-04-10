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Otizmli çocuklarda ‘gaita nakli’ yapılarak semptomlar yüzde 45 azaltıldı
Yeni yapılan bir çalışmada otizm semptomlarının ‘gaita nakli- fekal mikrobiyota transplantasyonu’ ile azaltıldığı bulundu.
Otizmli çocuklarda ‘gaita nakli’ yapılarak semptomlar yüzde 45 azaltıldı
10 Nisan 2019 -
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MEDİMAGAZİN-Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), 2006 yılında her 150 çocuktan 1’inde ve 2012 yılında her 88 çocuktan 1’inde görülürken, 2014 yılında her 68 çocuktan 1’inde görülüyor. Yeni yapılan bir çalışmada otizm semptomlarının ‘gaita nakli- fekal mikrobiyota transplantasyonu’ ile azaltıldığı bulundu.

Daha önceki birçok çalışmada OSB olan bireylerde anormal bağırsak mikrobiyotası bildirilirken ,  bağırsak mikrobiyomu ve otizm benzeri davranışlar arasında bir bağlantı olduğunu düşünülüyor. 

Nature’da dün yayımlanan araştırmada bağırsak mikrobiyotasının değiştirilmesi ile OSB’li çocuklarda gastrointestinal  ve davranışsal semptomları iyileştirmek için potansiyel bir yol olduğu savunuldu. Bu amaçla yapılan  fekal mikrobiyota transplantasyonunun 2 yıl ardından sonuçlar paylaşıldı. 

 Araştırmacılar fekal mikrobiyota transplantasyonundan iki yıl sonra  temel OSB semptomlarında (dil, sosyal etkileşim ve davranış) yüzde 45 azalma buldu.

Anahtar Kelimeler:

otizm otizm spektrum bozuklugu gaita nakli fekal mikrobiyota transplantasyonu

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