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Otoimmün hastalıklar Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının etkisinde düşüşe neden oldu
ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan iltihaplı romatizma, multipl skleroz ve ülseratif kolit gibi hastalıklardan muzdarip olan kişilerin, BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarıyla oluşan antikor tepkisinin daha düşük olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, antikor seviyelerindeki düşüş ilacın türüne göre 36 kat ile 3 kat arasında değişti.
Otoimmün hastalıklar Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının etkisinde düşüşe neden oldu
13 Nisan 2021 11:10 - NTV
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ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, romatoid artrit (iltihaplı romatizma) multipl skleroz ve ülseratif kolit gibi iltihaplı hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullananların Pfizer / BioNTech ve Moderna'nın Covid-19 aşılarına verdiği yanıtın daha düşük olabileceği ortaya konuldu.

ANTİKOR SEVİYELERİNDEKİ DÜŞÜŞ 3 İLE 36 KAT ARASINDA DEĞİŞTİ

medRxiv'de ön baskı olarak yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, otoimmün hastalıklardan muzdarip ve tam aşılanmış 133 kişinin  antikor seviyelerini ve virüs nötralizasyonu, sağlıklı bir kontrol grubuyla karşılaştırdı. Sonuçlarda, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullananların antikor yanıtının 3 ile 36 kat daha düşük olduğu görüldü. 

"ÇOĞU HASTADA AŞININ ARDINDAN ANTİKOR OLUŞMASI GÜVEN VERİCİ"

Çalışmanın yazarlarından Alfred Kim, “Araştırmaya katılan  çoğu hasta, Covid-19 aşılamasına yanıt olarak antikor tepkileri oluşturmayı başardı, bu güven verici. Ancak, azalan antikor seviyelerinin enfeksiyondan veya hastaneye yatıştan korunma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz net değil” ifadelerini kullandı. 

Bununla birlikte Kim, Prednizon ve metilprednizolon gibi steroidleri rutin olarak kullanan hastalarda görülen aşı kaynaklı antikor düzeylerinde 10 kat azalma ve rituximab ve ocrelizumab da dahil olmak üzere B hücrelerini tüketen ilaçları kullananlarda ise 36 kat azalma görüldüğünü söyledi. 

 

Anahtar Kelimeler:

biontech covid-19 asilari antikor

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