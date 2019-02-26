SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil çarpan kadına ilk müdahale yoldan geçen hekimlerden
Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadına yoldan geçen doktorlar müdahale etti.
26 Şubat 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ADANA- Turgut Özal Bulvarı'nda Güler G'nin kullandığı 01 AOM 32 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Habibe Ekici'ye çarptı.

Yaralanan Ekici'ye ilk müdahale olay yerinden geçen iki doktor tarafından yapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Habibe Ekici'yi Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Anahtar Kelimeler:

cukurova devlet hastanesi trafik kazasi habibe ekici

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ses estetiği Zeynep Alkan Mehmet ÖktenÇukurova Devlet Hastanesi trafik kazası Habibe EkiciHatay Devlet Hastanesi beyin anevrizma Alaaddin Kerimoğlu Murat Kocaoğlu en sağlıklı ülkeler Bloomberg yaşam beklentisiSiirt Devlet Hastanesi Ali BirakVehbi Koç Ödülü Mehmet Toner gokhan hotamisligilNadir Hastalıklar Albinizm Kistik FibrozisRekonstrüktif plastih cerrahi estetik cerrahi sühan ayhantravma Nevzat TarhanHipertansiyon Maskeli Hipertansiyon Şeref Zileli yüksek tansiyonBahçesaray Toplum Sağlığı Merkezi Halil İbrahim Çelik hemşireyoğun bakım TÜBİTAK Temel AkgünYıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Milli Eğitim MüdürlüğüSağlık Bilimleri Üniversitesi TUS asistan kalp krizi Kalp Sağlığı Enstitüsü Kardiyoloji Cumhuriyet Üniversitesiicap nöbeti sağlık-sen uzman hekim
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.