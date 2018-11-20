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Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 2 sağlık personeli yaralı
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Otomobilin çarptığı ambulans devrildi: 2 sağlık personeli yaralı
20 Kasım 2018 - AA
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Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nden aldığı hastayı Kelkit Devlet Hastanesi'ne götüren Adem B. idaresindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, jandarma kavşağında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu devrildi.
Kazada, ambulans sürücüsünün yanı sıra sağlık personeli oldukları öğrenilen E.B ve N.E yaralandı. 
Ambulans içindeki hastanın yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan sağlık görevlileri, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

112 acil servis kelkit devlet hastanesi

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