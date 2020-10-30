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Otoparkta doktorun aracından dizüstü bilgisayarını çalan iki zanlı tutuklandı
Adana'da hastanenin otoparkındaki doktora ait otomobilden dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Otoparkta doktorun aracından dizüstü bilgisayarını çalan iki zanlı tutuklandı
30 Ekim 2020 10:01 -
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ADANA-Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki özel hastanede görevli doktor M.Z.T'ye ait otomobilden, otoparkta bulunduğu sırada camı kırılarak içindeki dizüstü bilgisayar çalındı.

Hırsızlığın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan ekip, iki hırsızlık şüphelisinin Murat G. ve Fırat K. olduğunu belirledi.

Polis, zanlıları merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gözaltına aldı, çalınan bilgisayarı doktor M.Z.T'ye teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:

adana otopark doktor hirsizlik

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