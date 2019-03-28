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Otopside siyanürden etkilenen iki doktor gözlem altında
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayatına son veren üniversite öğrencisine yapılan otopside, siyanür içtiğinin tespit edilmesi üzerine kaldığı bina boşaltılıp dezenfekte edilirken, otopsi sırasında siyanürden etkilenen iki doktor gözlem altına alındı
Otopside siyanürden etkilenen iki doktor gözlem altında
28 Mart 2019 -
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Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir sitede üç arkadaşıyla kalan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ali Çelik'in (27), gece saatlerinde odasında rahatsızlandığını fark eden ev arkadaşları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Arkadaşlarına "siyanür içtiğini söylediği" belirtilen Çelik'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çelik'in ölüm nedeninin siyanür olduğunu tespit eden otopsideki 2 doktor, kendilerini iyi hissetmeyince hastanede gözlem altında tutuldu.

Emniyet ekipleri binayı boşaltıp güvenlik şeridi ile karantinaya alırken özel giyimli AFAD ekipleri, üniversite öğrencilerinin kaldığı daire ile binayı dezenfekte ederek siyanür kalıntısından arındırdı.

Dairede bulunan ve internetten alındığı tespit edilen siyanür, incelenmek üzere özel poşetlerle muhafaza altına alındı.

Binadaki çalışmaların ardından AFAD ekipleri, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda otopsinin yapıldığı bölümü ve cesedi de siyanürden arındırma işlemi yaptı.

Otopsi sırasında siyanürden etkilenen doktorların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

siyanur pamukkale universitesi hastanesi doktor

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